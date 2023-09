Elize Matsunaga, que esquartejou marido, está no ramo da costura

Nem os familiares foram recebê-la. Pelo contrário: querem distância e não querem que ela conviva com a filha dela com Marcos. A menina tem 12 anos (tinha 1 na época do crime) e a identidade preservada. A garota está sob a guarda dos avós paternos, que querem tirar o nome de Elize da certidão de nascimento da jovem.