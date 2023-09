Os verdadeiros pontos extremos do Brasil

Já ouviu a expressão "Do Oiapoque ao Chuí"? Ela designava pontos extremos do Brasil. Mas estava errada. Embora fique perto do extremo norte do Brasil, o Cabo Orange, no rio Oiapoque (Amapá), fica 84,5 km ao sul do verdadeiro ponto extremo: Monte Caburaí (Roraima).