Vazamento de gás causa morte de bilionário e esposa no litoral de SP

Em nota, o governo do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou a trágica morte do casal: "Recebi, com muita tristeza, a notícia da morte do empresário cearense Binho Bezerra e de sua esposa Luciana. Binho presidiu o Banco BIC, que foi fundado pelo seu pai, Humberto Bezerra e seu tio, o ex-governador Adauto Bezerra. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares".