Brasil na lista dos maiores roubos da história: Sabe qual foi?

1) Banco Central do Iraque (Bagdá, Iraque) - Em 18/3/2003, antes do bombardeio americano, Qusay Hussein, chefe das Forças de Segurança e filho do ditador Saddam Hussein (foto), foi ao banco com um documento assinado pelo pai que autorizava a retirada de US$ 1 bilhão. Foi roubo, mas ninguém se atreveu a negar.