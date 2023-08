Celebridades que falaram mal do Brasil

Durante entrevista na Rádio Transamérica, a cantora comparou os brasileiros com os estadunidenses, afirmando que o povo do Brasil é mal educado: "Aqui estava todo mundo quero fugir do furacão, mas ninguém passava a frente de ninguém, ninguém cometia infração no trânsito, ninguém empurrava ninguém. Imagina um furacão no Brasil? Primeiro a gente ia morrer esmagado, um ia passar por cima do outro, porque a gente não tem instrução".