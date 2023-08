Presentes criativos para o Dia dos Pais: Já tinha pensado num deles?

Se o seu pai for estabanado e tiver a chamada 'mão de ferro', quebrando as coisas com facilidade, uma boa sugestão são as canecas 'Myghty Mug', com uma tecnologia que evita a queda quando tem um contato acidental. Você ainda vai incentivá-lo a tomar bastante lúquido para ficar hidratado, principalmente água.