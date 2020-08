Novelas: Resumo das novelas desta Segunda-feira, 03/08/2020 - RECORD TV

Apocalipse

Nos próximos capítulos da edição especial de Apocalipse, na Record TV, André (Sidney Sampaio) vai iniciar um plano para culpar Benjamin (Igor Rickl) pela tentativa de assassinato de Ricardo Montana (Sérgio Marone).

O ex-funcionário do cientista manipulará as imagens gravadas no dia do atentado ao Anticristo para parecer que o protagonista é o mandante do crime.

"Agora ninguém vai ser capaz de notar a diferença entre a realidade e a nossa versão dos fatos", vai dizer o rapaz ao chefe e a Ariela (Leona Cavalli) após concluir o serviço.

"Aí está, Senhoras e Senhores, o verdadeiro autor dos disparos contra o maior líder de todos os tempos", anunciará o assistente, mostrando o vídeo para a dupla, que vai ficar encantada com o serviço realizado, parabenizando o jovem.

"Ah, André! Você será regiamente recompensado", vai avaliar Ricardo, que comentará que sempre o impressiona o quanto Benjamin é fotogênico. Mais Informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos de Apocalipse.

Resumo do capítulo 75 da novela Apocalipse, que será exibido segunda-feira, 03 de agosto de 2020, na faixa das 20h30, na Record TV.

Tudo é televisionado. Benjamin assiste o milagre e lê um trecho da Bíblia. Na Agência Espacial, Uri e Dylan descobrem a chegada de um terremoto devastador. Os profetas sobrem aos céus. No abrigo, Noah, Saulo e outros homens ficam maravilhados e são tocados por Deus. Luzes descem do céu e pousam sobre as testas dos homens de bem, selando-os.

Outros milhares de judeus também são selados. Um tremor começa a ser sentido. Os profetas são levados ao céu e o tremor aumenta. As pessoas se desesperam. Bárbara tenta obter notícias de Rodrigo. Benjamin lê um trecho da Bíblia. Uri e Dylan acompanham os dados técnicos dos tremores.

Ricardo fica furioso ao descobrir que as Testemunhas ressuscitaram. Alan avisa que Israel foi atingida por fortes tremores. Em Jerusalém, os seguidores da Besta sofrem com o terremoto. Durante uma escavação, Rodrigo sente o tremor.

No deserto, Tiatira se assusta ao ver a terra rachar. Rodrigo e sua assistente são tragados para dentro da terra. Finalmente o terremoto para. Saulo, Noah, Tiatira, Hanna os outros judeus ficam aliviados. Jerusalém fica destruída.

A Escrava Isaura

Nos próximos capítulos de A Escrava Isaura, na Record TV, Branca (Renata Dominguez) vai contar para Estela (Aldine Muller) que está preparada para dar mais um passo em seu plano para acabar de vez com Isaura (Bianca Rinaldi).

A vilã mostrará para a mãe um novo vidro e vai dizer que o conteúdo deste frasco é mais poderoso do que o que usou no dia anterior. "Aquele de ontem, colocava pra dormir apenas por uma noite.Este não. Este aqui coloca pra dormir pra sempre".

Assustada, Estela questionará se aquilo é veneno e Branca vai responder ironicamente: "Mamãe, como vosmecê é inteligente!" Ainda pasma, a víuva perguntará o que a jovem vai fazer e Branca seguirá com seu sarcasmo.

"Se vosmecê é tão inteligente, adivinhe!", vai exclamar a megera, que cairá na risada em seguida. Mais Informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos de A Escrava Isaura.

Resumo do capítulo 212 da novela A Escrava Isaura, que será exibido segunda-feira, 03 de agosto de 2020 na faixa das 15 horas, na Record TV.

Álvaro reconhece Branca, mas não tem forças para contê-la. Aurora ameaça voltar para Portugal e romper o noivado com Henrique. Francisco encontra os corpos de Martinho e Raimundo. Estela conta a Geraldo que Branca foi a casa de Álvaro. Gioconda discute com Gabriel.

Perpétua estranha que Álvaro ainda não acordou. Álvaro acorda e se assusta ao ver Branca que afirma que os dois transaram. O Comandante ameaça Isaura para que ela confesse o crime. Tomásia, Miguel, Pedrinho e Maria chegam a fazenda de Álvaro. Álvaro discute com Branca.

Miguel e Tomásia chamam Belchior para conversar. Branca desce do quarto e deixa Miguel furioso com Álvaro. Pedrinho e Maria acham Martinho e Raimundo mortos. Belchior encontra Pedrinho e Maria.

Jesus

Nos próximos capítulos de Jesus, na Record TV, Herodíade (Vanessa Gerbelli) vai ameaçar João (Rafael Gevú) e André (Maurício Ribeiro), que estão presos no calabouço.

Inconformada com o sumiço de Salomé (Valentina Bulc), que foi vista pela última vez sendo batizada pelos discípulos de Jesus (Dudu Azevedo) após pedir a cabeça de João Batista (Iano Salomão), a megera irá até a dupla na prisão para pressioná-los.

"Falem logo onde está a minha filha", vai dizer a vilã, que não obterá resposta. "Não sabemos", vai responder André, que será seguido por João, afirmando que foi atrás da jovem, mas não conseguiu encontrá-la.

"Estão mentindo", vai insistir a malvada, que será rebatida por André. "Não faltamos com a verdade. Nós somos apóstolos de Jesus", vai alegar o discípulo, que será debochado por Herodíade.

"Grande coisa! São tão impostores como João Batista", vai declarar a esposa de Antipas (Marcos Winter), que ao ser lembrada pelos dois que Salomé os buscou arrependida, garantirá que a adolescente é ingênua e na sequência, vai partir pra cima da dupla.

"O que vocês fizeram com a minha filha?", surtará Herodíade, que vai ordenar que os soldados os torturem. "Arranquem a verdade deles a qualquer custo, até que digam onde está Salomé", mandará a víbora, que vai chantagear Heitor (Luiz Nicolau).

"Ou será que você prefere que eu diga a Antipas que percebo seus olhares em minha direção? Você me conhece e sabe do que sou capaz. Me obedeça ou sofrerá as consequências", concluirá a vilã, saindo em seguida.

Resumo do capítulo 80 da novela Jesus, que será exibido nesta segunda-feira, 03 de agosto de 2020, na faixa das 21h30, na Record TV.

Caifás nota a aproximação de Judite e disfarça. Adela vende cestos nas ruas de Jerusalém e recebe a ajuda de Zaqueu. Jesus ora solitário. A irmã do menino curado oferece alimento a Mateus e Pedro. Susana diz que apenas Jesus pode salvar Maria Madalena. Maria tenta se aproximar de Asisa.

João e André são levados até Antipas. Eles avisam que viram Salomé às margens do rio Jordão. Maria consegue conversar com Asisa. Pilatos estranha a presença de Temina. Anás e Caifás falam sobre a decisão de Pilatos de construir aquedutos na cidade.

Longinus descobre que Salomé pediu a cabeça de João Batista. Ami fica assustado ao ver Maria Madalena possuída na prisão. Petronius, Susana e Kesiah chegam ao local e ficam aterrorizados.

Os Mutantes

Resumo do capítulo 64 da novela Os Mutantes: Caminhos do Coração, que será exibido segunda-feira, 03 de agosto de 2020, na faixa das 16 horas, na Record TV.

Cris pressente que Vlado está no litoral. Valente conta para Gabriela sobre o plano para investigar seu passado. Guiga e Érica saem para procurar Tati. Eugênio usa o anel intercomunicador para falar com Ágata. Sandra e João saem para depor no Depecom.

Fúria abre os olhos e Hélio fica radiante ao ver que ela está viva. Marta, Miguel e agentes do Depecom atiram no dinossauro. Toni decide aceitar ser o cônjuge da Rainha Formiga em troca da liberdade de Cléo. A Rainha ordena que o Formigão solte Cléo e pede para ficar a sós com Toni.

Resumo dos capítulos 64 a 68 da novela Os Mutantes: Caminhos do Coração, que serão exibidos de 03 a 07 de agosto de 2020, na faixa das 16 horas, na Record TV.

Segunda-feira (03) - Capítulo 64 de Os Mutantes: Caminhos do Coração

Terça-feira (04) - Capítulo 65 de Os Mutantes: Caminhos do Coração

Aline avisa que não vai prender Ângela e diz que sua missão é prender os mutantes do mal. Marcelo conta que Júlia havia implantado um chip em sua cabeça e que por isso perdeu a memória.

Nati, Valente e Gabriela olham os documentos falsos encontrados na carteira e chegam à conclusão de que eles formam um código. Draco, Telê e Metamorfo caminham pela praia em busca de Clara. Miguel, Marta e agentes do Depecom atiram tranquilizantes no dinossauro.

Quarta-feira (05) - Capítulo 66 de Os Mutantes: Caminhos do Coração

Uma mulher reconhece Ari e diz que ele é o culpado pela criação dos mutantes. Taveira e Eric ouvem sirene da polícia e saem em disparada. Guiga ajuda Marcelo a fugir da clínica. Janete leva Ágata e Aquiles ao apartamento de Simone.

Janete e Simone se emocionam por causa do falecimento de Lucas e Mauro. Toni é dominado pelos homens-formiga e a Rainha levanta Cléo pelo pescoço. Bianca recebe uma mensagem de Juno dizendo que Juli quer ser a nova mãe dos bebês.

Quinta-feira (06) - Capítulo 67 de Os Mutantes: Caminhos do Coração

Marcelo implora para Gabriela lhe dar alta e diz que precisa procurar sua filha desaparecida. Gór pede para conhecer os extraterrestres e Juli avisa que ela já conhece. Formigão diz que os humanos não são confiáveis e incentiva a Rainha Formiga a matar Cléo.

Eric e Taveira fogem da polícia, batem em outro veículo e os carros explodem. Ernesto e Esmeralda vão ver o mar e encontram Clara e o malandro. Ernesto pede para Clara curá-lo e ela diz que irá tentar.

Sexta-feira (07) - Capítulo 68 de Os Mutantes: Caminhos do Coração

O Formigão conta que Maria e Noé fugiram e foram em direção ao centro da Terra, o Reino de Agarta. Toni e Rainha Formiga se beijam. A Rainha diz que não abrirá mão de uma noite de amor com Toni.

Hélio pergunta quais são os poderes de Ceres e ela diz ser a criação mais exótica de Júlia. Ísis fica chocada ao ver Vlado mordendo o pescoço de Caneloni. A luz do amor sai das mãos de Clara e Ernesto fica de pé. Janete tem a visão de uma bomba explodindo em São Paulo.

