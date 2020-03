Minas Gerais tem primeiro caso de coronavírus, segundo informação do Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde informou que foi comunicada do caso de COVID-19 pelo Laboratório Hermes Pardini na última sexta-feira, dia 6 (foto: Jornal Estado de Minas)



Minas Gerais tem a primeira confirmação do primeiro caso de infecção por coronavírus. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde neste domingo, dia 08/03/2020, em Brasília. Com esse já são 25 casos da COVID-19 no Brasil.





Em nota enviada às 18h43 deste domingo, a Secretaria de Estado de Saúde informou que foi comunicada do caso pelo Laboratório Hermes Pardini na última sexta-feira, dia 6.

"Trata-se de uma mulher, de 47 anos, com município de residência em Divinópolis, que esteve na Itália, retornando à capital mineira em 02/03. No momento, a paciente apresenta sintomas leves (coriza, mialgia e sensação de mal-estar) e encontra-se em isolamento domiciliar" . Informou a Secretaria de Saúde.

Como foi identificado o caso de COVID-19

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a pessoa contaminada trata-se de uma mulher, de 47 anos. Ela chegou a Belo Horizonte no dia 2 de março, após uma passagem pela Itália e seguiu viagem até Divinópolis, onde mora, no centro-oeste do estado. A paciente apresenta sintomas leves. Ela está em isolamento domiciliar.

Conforme a área técnica da secretaria, a coleta da amostra para exame foi feita na quinta-feira, em Belo Horizonte, onde a paciente tem um imóvel. O material foi encaminhado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que homologou o resultado neste domingo.





“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está preparada para receber este e novos casos de coronavírus e está tomando todas as medidas necessárias para prestar assistência à população e realizando vigilância epidemiológica da doença”, finaliza a Secretaria, que marcou uma coletiva de imprensa sobre a situação no estado para a tarde desta segunda-feira.

Mapa das cidades de Minas Gerais que possuem pessoas com sintomas de Coronavírus

O secretário Municipal de Saúde de Divinópolis, Amarildo Souza, também convocou uma coletiva para segunda-feira, quando vai apresentar detalhes das ações no município. Por meio de nota divulgada na noite deste domingo, a pasta municipal informou que a paciente apresentou os primeiros sintomas da COVID-19 no dia 5, fez os exames na capital e voltou para Divinópolis, onde se encontra em quarentena domiciliar.





“Durante esse período, foi assistida por profissionais da Semusa, bem como todos que com ela tenham algum tipo de contato. Ela apresenta sintomas leves do COVID-19. Divinópolis foi um dos primeiros municípios a estabelecer o protocolo de atendimentos de casos suspeitos, ainda no mês de janeiro. Desde então, todos os casos suspeitos estão recebendo total atenção da Diretoria de Vigilância em Saúde”, diz a nota.

A Secretaria também pede tranquilidade da população, uma vez que o caso vem sendo monitorado. O posicionamento também foi publicado no Facebook da prefeitura. Veja:

Estados do Brasil com casos e suspeitas de coronavírus

De acordo com o balanço do Ministério, houve um aumento de casos do coronavírus, veja os Estados:

Casos confirmados de coronavírus

16 casos São Paulo,

1 caso em Minas Gerais,

3 casos no Rio de Janeiro,

2 casos na Bahia,

1 caso em Alagoas,

1 caso no Espírito Santo

e 1 no Distrito Federal.





Ao todo no país há 664 casos suspeitos e 632 já foram descartados. A maior parte dos suspeitos se encontra em:

São Paulo (176),

Minas Gerais (110),

Rio de Janeiro (110)

e no Rio Grande do Sul (88). O Maranhão é o único estado que não teve nenhum registro de suspeita até agora, de acordo com o ministério.

Sobre o Coronavírus

O primeiro alerta do governo chinês sobre o surgimento de um novo coronavírus foi dado em 31 de dezembro de 2019. Na ocasião, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu um comunicado sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes. Desde então, esse novo coronavírus, que recebeu o nome técnico Covid-19, matou muitas pessoas na China e se espalhou por 5 continentes.





Quais os sintomas de coronavírus





Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Casos graves

Pneumonia

Síndrome respiratório agudo severo

Insuficiência renal

Fatos e boatos sobre o coronavírus

Nas redes sociais, a propagação do Covid-19 espalhou também boatos sobre como o coronavírus é transmitido. A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras?