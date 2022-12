Chevrolet Bolt: como é dirigir o carro elétrico no dia a dia?

Alexandre Carneiro

A Chevrolet comercializa o Bolt no Brasil em versão única, com pacote fechado de equipamentos (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





O Chevrolet Bolt é figura rara nas ruas do país, afinal, o preço de R$ 329 mil já restringe as vendas. Mas, ao menos por enquanto, o modelo nem tem a missão de atingir grandes volumes de emplacamentos. Legítimo produto de imagem, tem o objetivo de chamar a atenção do consumidor e abrir caminho para o fabricante no promissor segmento dos carros elétricos.

Convencer os compradores a migrarem para os veículos eletrificados não é tarefa fácil. Porém, o Chevrolet Bolt mostra que esses modelos têm vantagens, que se revelam durante um contato mais prolongado. A autonomia, que sempre foi o fantasma dos carros elétricos, já não assusta tanto assim atualmente: o modelo consegue rodar até 416 quilômetros (de acordo com o ciclo EPA, mais rigoroso).

Modelo tem o teto alto e arqueado, com linha de cintura elevada e lanternas traseiras horizontais (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Na prática, esse alcance é mais do que suficiente para os deslocamentos urbanos dos motoristas comuns, que não rodam grandes distâncias com frequência. Tanto que, durante os quatro dias em que o modelo permaneceu com o VRUM, nem foi preciso recarregar as baterias: após quase 400 quilômetros de idas e vindas à redação e uma pequena viagem, o veículo ainda foi devolvido com cerca de 50 quilômetros de autonomia.

Aacabamento interno é de boa qualidade e comandos estão bem localizados (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DESEMPENHO Como ocorre com todo carro elétrico, o aspecto que mais chama a atenção quando se dirige o Chevrolet Bolt é o silêncio a bordo. Quando se aciona o botão da ignição, apenas o painel se acende, mas basta acelerar para que o modelo ganhe velocidade. E ele faz isso com muita rapidez, em função do torque do motor, de 36,7kgfm, que surge de imediato, outra característica típica dos veículos desse gênero.

O espaço no banco traseiro proporciona conforto para duas pessoas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O motorista cola no banco, enquanto o Chevrolet Bolt vai devorando o asfalto com rapidez. Segundo o fabricante, a aceleração até 100km/h ocorre em apenas 7,3 segundos. E sem barulho de motor subindo de giro: o motorista escuta apenas os ruídos do vento e do atrito dos pneus com o solo se intensificando. Mas a velocidade máxima é limitada a 146km/h, apesar da potência de 203cv.

Além de ágil, o carro elétrico é bom de curva, apesar da carroceria elevada, dos pneus "verdes" e do peso. Isso, graças às baterias, instaladas sob o assoalho, que ajudam a baixar o centro de gravidade. Porém, a suspensão com acerto mais firme, seguindo a linha que o fabricante vem adotando em outros modelos, também merece méritos. E os freios, com discos nas quatro rodas, estão igualmente à altura.

O espaço no banco traseiro proporciona conforto para duas pessoas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





NA CIDADE Mas, apesar de agradar em uma estrada desimpedida, o habitat natural do Chevrolet Bolt é mesmo a cidade grande. No anda e para do trânsito, o sistema de frenagem regenerativa ajuda a otimizar a autonomia. Em rodovias, onde a velocidade é mais constante, a carga das baterias vai embora com maior rapidez, ainda mais se o condutor se entusiasmar com o desempenho.

Para recarregar a bateria basta conectar o cabo na lateral e na rede (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Se quiser reduzir ainda mais o consumo de energia elétrica, o condutor pode tirar proveito do one pedal (um pedal, em tradução livre), recurso que aumenta a atuação da frenagem regenerativa, fazendo o veículo perder velocidade rapidamente logo que se deixa de acelerar. Vale lembrar que há ainda dois modos de condução: normal e sport, que alteram as respostas da direção e do acelerador.

Nesse ambiente mais urbano, o motorista desfruta ainda da ótima visibilidade proporcionada pelo enorme para-bisa e também da direção elétrica bastante leve. Entretanto, em vias de pavimentação irregular, aquela suspensão firme cobra um preço, transmitindo alguns solavancos para o interior. Ademais, o sistema não é dos mais silenciosos.

motor Elétrico, dianteiro, único, que desenvolve potência de 203cv (150kW) e torque de 36,8kgfm, alimentado por bateria de íons de lítico, com 66kWh de capacidade (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





POR DENTRO Um dos maiores trunfos do Chevrolet Bolt é o espaço interno: o teto elevado e a ampla distância entre-eixos permitem grande otimização em relação ao comprimento da carroceria. No banco traseiro, há área de sobra para a cabeça e as pernas dos passageiros, enquanto o terceiro ocupante se beneficia do assoalho plano. O porta-malas, de 380 litros, é igualmente generoso.

O acabamento interno do Bolt é bem mais caprichado que o dos automóveis nacionais da Chevrolet. Há emborrachamento no painel e nas quatro portas, que exibem ainda porções estofadas em couro, mesmo material que reveste os bancos e o volante. De quebra, há vários porta-objetos espalhados pelo interior.

E o motorista goza de ótima ergonomia, com direito a coluna de direção com duplo ajuste, banco com apoio adequado para as pernas e coluna, e bom acesso a todos os comandos. Os instrumentos são exibidos em uma tela customizável de oito polegadas, que traz dados diretos sobre o consumo de energia.

PACOTE FECHADO A Chevrolet comercializa o Bolt no Brasil em versão única, com pacote fechado de equipamentos: o comprador escolhe apenas a cor, entre opções de preto, branco, cinza e vermelho. Vale lembrar que o modelo chega ao país importado dos Estados Unidos.

O maior destaque são os itens de segurança, que trazem auxílios semi-autônomos de direção: há sistema de frenagem automática com alerta de colisão, controlador de velocidade adaptativo, alertas de ponto cego e de movimentação cruzada em marcha-a-ré, detecção de pedestre e assistentes de mudança de faixa e de estacionamento, além de 10 airbags e de controles de estabilidade e tração.

O carro elétrico também capricha nos equipamentos de infotenimento. A central multimídia tem tela de 10,2 polegadas e traz Wi-Fi, Spotify e Alexa nativos, além do conhecido sistema OnStar. A conectividade com as plataformas Android Auto e Apple CarPlay não depende de fios, nem o carregamento de smartphones. Por sua vez, o sistema de som, assinado pela marca Bose, tem sete alto-falantes e subwoofer.





É VIÁVEL? O Chevrolet Bolt mostra que, para quem tem algumas centenas de milhares de reais para gastar em um carro, o elétrico é, sim, uma opção viável. A convivência um pouco mais prolongada revelou que o modelo é ágil, prático e agradável no uso urbano. Porém, naturalmente, ele não escapa de algumas ressalvas.

A primeira delas é que, para comprar um carro elétrico, o consumidor precisa adquirir também uma estação doméstica de recarga, conhecida como Wallbox. E esse equipamento não é barato: a Chevrolet chegou a concedê-lo sem custo para os primeiros compradores do Bolt, mas, agora, é preciso desembolsar R$ 12 mil adicionais, com a instalação incluída.

de autonomia por hora, o que significa que uma recarga total dura pouco mais de 10 horas. Porém, sem o equipamento, esse procedimento é inviavelmente lento: a taxa cai para 10 quilômetros por hora em uma tomada de 220V. Já em uma estação de recarga ultrarrápida, bastam 40 minutos para atingir metade do nível máximo das baterias.

A segunda ressalva é que o Chevrolet Bolt não tem estepe: há apenas um kit de reparo, composto por selante e compressor. O modelo deveria estar melhor preparado às vias brasileiras, que não raro exibem péssimas condições. Se um dos pneus estourar em um buraco, os ocupantes ficarão à pé.

Por fim, há ainda uma terceira ressalva, que não vai diretamente para o modelo, e sim para a infraestrutura do Brasil. É verdade que a rede de eletropostos vem crescendo a passos largos, mas a implementação em todo o território nacional ainda perece ser uma realidade distante. Consequentemente, o uso dos carros elétricos fica restrito às grandes cidades e a algumas rodovias.

» motor

Elétrico, dianteiro, único, que desenvolve potência de 203cv (150kW) e torque de 36,8kgfm, alimentado por bateria de íons de lítico, com 66kWh de capacidade





» TRANSMISSÃO

Direta, com uma marcha à frente e outra à ré; tração dianteira





» SUSPENSÃORODAS/PNEUS

Dianteira, independente, tipo McPherson; traseira, semi-independente, eixo de torção/17 polegadas (liga leve)/215/50 R17





» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS

Discos ventilados na frente e discos sólidos na traseira, com ABS e EBD e sistema parcialmente regenerativo





» CAPACIDADES

De carga (passageiros e bagagem), 478kg; porta-malas, 380 litros





» DIMENSÕES

Comprimento, 4,16m; largura, 1,76m; altura, 1,59m; distância entre-eixos, 2,60m





» PESO

1.641 quilos





» PERFORMANCE

Velocidade máxima: 146km/h

Aceleração até 100km/h: 7,3s





l Dados do fabricante





» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE:Alertas de detecção de pedestre frontal com auxilio de frenagem, de movimentação traseira em marcha ré, assistentes de permanência em faixa e de frenagem automática de emergência em baixa velocidade, controlador adaptativo de velocidade de cruzeiro, farol alto adaptativo, 10 arbags (frontais, de joelhos, laterais para as duas fileiras de bancos e do tipo cortina); freio de estacionamento elétrico, controles de tração e estabilidade; acendimento automático dos faróis, câmera em 360 graus e sensores de ré; ar-condicionado eletrônico; bancos e volante com aquecimento, alerta de pressão dos pneus, vidros elétricos com função one-touch; retrovisores com regulagem elétrica; retrovisor interno com câmera de vídeo, computador de bordo; chave presencial com partida automática; central multimídia com tela de 10,2 polegadas, carregador de celular por indução; e sistema de áudio premium com sete alto-falantes e subwoofer.





» OPCIONAL: Não há.





l Quanto custa?

O Chevrolet Bolt tem pacote único de equipamentos e preço fechado de R$ 329 mil. Uma estação de recarga doméstica (Wallbox) custa R$12mil adicionais O fabricante oferece oito anos de garantia para todo o sistema elétrico, incluindo as baterias.

