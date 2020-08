Simplicidade focada no trabalho

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Aqueles que procuram uma picape que tenha a dupla função de carro da família e instrumento de trabalho encontram no mercado um leque diferenciado de opções. A escolha depende sempre do tanto que se quer (ou se pode) gastar e da real necessidade de espaço na caçamba. Atualmente, os preços das compactas subiram muito e os das intermediárias se aproximaram das médias, confundindo a cabeça do consumidor. A Nissan comercializa no Brasil a Frontier em quatro versões, todas em cabine dupla, com preços que vão de R$ 158.390 a R$ 218.990. Testamos a versão de entrada, que tem proposta voltada para o trabalho, mas atende também àqueles que querem uma picape para a família e não exigem sofisticação no acabamento e nem um pacote de conteúdo recheado.

Lanternas traseiras têm lâmpadas halógenas e a tampa da caçamba tem tranca (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Nissan Frontier tem participação tímida no segmento de picapes médias. No acumulado dos sete primeiros meses deste ano, o modelo teve pouco mais de 4 mil unidades emplacadas, enquanto a líder do segmento, a Toyota Hilux, somou 16.651 unidades vendidas. Mas isso não significa que a Frontier não tenha suas qualidades. A picape chega no Brasil vinda da Argentina e não traz no visual o seu mais forte atrativo.

A versão de entrada, a S2.3, é ainda mais simples, trazendo uma moldura cinza no entorno da grade e faróis halógenos. Não tem sequer os faróis de neblina e o para-choque não tem gancho para reboque. A tampa do capô é pesada e sustentada por vareta, mas traz isolamento térmico. A versão não tem estribos nas laterais, dificultando o acesso ao interior, principalmente porque do lado do motorista não tem a alça de auxílio. A alça está presente somente do lado do passageiro. A picape também não tem rack de teto e as lanternas traseiras são verticais e halógenas.





Unidade testada estava com capota marítima, mas sem proteção na caçamba (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) CAÇAMBA A tampa da caçamba também é pesada, mas conta com tranca. Na versão de entrada, a caçamba não tem proteção de plástico e traz apenas quatro argolas, duas de cada lado, para a amarração da carga. A unidade testada estava com capota marítima (que não é de série), pouco prática se a picape for usada para o trabalho. O vidro traseiro não tem janela e nem grade de proteção. O espaço na caçamba é de bom tamanho, mas a capacidade de carga de 1.005 quilos não é a maior do segmento, lembrando que ela engloba o peso dos passageiros e da bagagem.

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Por dentro, a Frontier tem espaço apenas razoável. Os bancos dianteiros são pequenos, mas contam com abas laterais no assento e no encosto. O do motorista conta com ajuste de altura. Atrás, o espaço para as pernas é bom e o assoalho plano favorece para quem senta no meio. Mas o banco tem o assento curto e baixo e não apoia bem as pernas, e quem vai no meio é incomodado pelo apoio de braço embutido no encosto do banco. Mas os passageiros de trás têm a seu favor a saída de ar-condicionado e os três apoios de cabeça e cintos de segurança retráteis de três pontos para todos, além de Isofix para fixação de cadeiras infantis.

Banco traseiro com assento curto e baixo é desconfortável (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A picape traz vidros elétricos nas quatro portas e retrovisores com comandos elétricos. No acabamento interno, o plástico duro predomina, porém, aparenta ser de boa qualidade, assim como o tecido que reveste os bancos. Tapetes de borracha reforçam o lado prático da picape. O painel é simples e não tem sequer um rádio, mas dentro do nicho que fica no console tem uma entrada USB para carregamento do celular.

O ar-condicionado é convencional e o painel traz instrumentos analógicos, além de uma tela digital com as informações do computador de bordo e indicação da tração escolhida. O volante só tem ajuste de altura e não traz comandos.

Motor 2.3 turbodiesel proporciona desempenho satisfatório (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O controle de tração e estabilidade é de série e a picape traz um botão giratório com as opções de tração 4x2, 4x4 e 4LO (reduzida), e bloqueio eletrônico do diferencial. E para quem pretende usá-la no fora de estrada, a Frontier S conta com controle automático de descida e sistema de auxílio de partida em rampa, ambos providenciais em pisos escorregadios.

DIRIGINDO O motor que equipa a Frontier S é o conhecido quatro cilindros de 2.3 litros, turbo, que desenvolve 160cv e 41kgfm de torque. Embora tenha potência menor do que o mesmo motor que equipa as versões superiores, essa versão já apresenta bom torque a partir das 1.500rpm. A picape se mostra ágil nas arrancadas, além de garantir retomadas de velocidade seguras. Mas quando o giro sobe, o motor se torna ruidoso. O câmbio da versão é manual de seis velocidades, com bons engates no geral, exceto pela ré, que exige mais atenção. O curso da alavanca é longo, causando certo desconforto. As relações de marchas foram bem escalonadas, livrando o motorista de ficar fazendo trocas constantes. Na estrada, em sexta marcha, é possível seguir viagem por longo trecho em velocidade de cruzeiro, sem precisar reduzir. O computador de bordo registrou consumo de 11km/l em percurso misto de cidade e estrada.

No quesito suspensões, a Nissan fez um arranjo de duplos braços na dianteira e “tipo” multilink na traseira, com eixo rígido. Na prática, a picape apresenta boa estabilidade, desde que não se abuse em curvas, já que a altura elevada em relação ao solo favorece a inclinação da carroceria. Além disso, as suspensões transferem para o interior da cabine as irregularidades do solo, fazendo a picape pular muito. A direção tem assistência hidráulica, deixando o volante um pouco pesado nas manobras de estacionamento. O sistema de freios traz discos na frente e tambores na traseira, e funcionou de forma eficiente com o auxílio da eletrônica.





CONCORRENTES Vendida por R$ 158.390, a Nissan Frontier S 2.3 tem preço que se aproxima das versões intermediárias da Fiat Toro, que se situa em segmento inferior. Entre as picapes médias com cabine dupla, a Frontier S só não é mais cara do que a Chevrolet S10 LS 2.8 diesel 4x4, que tem motor de 200cv e 44,9kgfm de torque, além de ser mais equipada, e custa R$ 169.200. Já a Ford Ranger XL 2.2 diesel 4x4, com câmbio manual, é vendida por R$ 150.890 e vem equipada com motor de 160cv e 39,2kgfm de torque, também com pacote de itens de série melhor do que o da Frontier.





A Toyota Hilux STD Power Pack 4x4 tem motor 2.8 a diesel de 177cv e 42,8kgfm de torque, também com câmbio manual e tração 4x4, por R$ 152.790. A Mitsubishi L200 Triton Outdoor GLX, equipada com motor 2.4 a diesel, de 190cv e 43,9kgfm de torque, com câmbio manual de seis marchas, é vendida por R$ 152.990. As duas últimas têm pacotes de itens de série semelhantes aos da Frontier.