Nova Fiat Strada chegará no fim de junho

A nova Strada ficou parecida com a Toro e será vendida nas carrocerias cabine simples e dupla de quatro portas, com duas opções de motorização (foto: fiat/divulgação)







Agora é pra valer! A Fiat confirmou o lançamento da nova picape Strada para 26 de junho. A montadora já tinha tudo preparado para apresentar o modelo no início de abril, mas a pandemia da COVID-19 fez com que os planos fossem adiados. Com linhas semelhantes às da picape intermediária Toro, a nova Strada terá no visual um forte apelo para manter seu excelente desempenho no segmento. Será oferecida em cinco versões, com duas opções de motorização.

A frente da nova Strada tem certa semelhança com o Fiat Argo, porém, com faróis mais estreitos e luzes diurnas de LED invadindo as laterais. A grade é um pouco mais larga. Já a inclinação do para-brisa e os volumes da carroceria fazem lembrar a Toro, com formas mais volumosas, linha de cintura alta e janelas traseiras menores. Na traseira, as lanternas são idênticas às da Toro, mas a tampa da caçamba não tem a mesma abertura da picape intermediária, em duas par- tes. A Strada 2021 terá carrocerias de cabine simples, com um reduzido espaço atrás dos bancos para transporte de pequenos volumes, e cabine dupla e quatro portas.





CONJUNTO MECÂNICO A Fiat vai manter o motor 1.4 Fire Evo, de 88cv com etanol, para a versão Endurance, cabine simples e dupla, associado ao câmbio manual. Já as versões Freedom (cabine simples e dupla) e Volcano (cabine dupla) serão equipadas com o motor 1.3 Firefly, que desenvolve 101cv com gasolina e 109cv com etanol, sempre com o câmbio manual de cinco marchas. Especula-se que a picape ganhará um câmbio automático do tipo CVT em futuro próximo.

Na página oficial da Strada 2021 (www.fiat.com.br/novastrada.html), a Fiat revela que o modelo terá faróis em LED e quatro airbags de série na configuração cabine dupla, além de E-Locker – Controle de Tração Avançado (TC+), controle de estabilidade e assistente de partida em rampa em todas as versões. A marca informa ainda que a versão cabine simples passou a ter o maior volume de carga da categoria. Os interessados em obter mais informações sobre a nova Strada podem se cadastrar no site para, periodicamente, receber novidades do modelo. A Fiat Strada é líder absoluta entre as picapes compactas por duas décadas no Brasil.