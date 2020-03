Na fôrma vem aí o Volkswagen Nivus

(foto: Volkswagen/divulgação)







Como é de costume no pré-lançamento de seus modelos, a Volkswagen já começou a fazer o movimento pra anunciar a chegada do Nivus, o novo SUV compacto da marca que será lançado em maio. O modelo será produzido na fábrica de São Bernardo do Campo (SP), usando a mesma plataforma MQB do Polo, Virtus e T-Cross. Derivado do conceito New Urban Coupé, o Nivus será um SUV compacto teoricamente mais “simples” do que o T-Cross, mas, de acordo com a VW, o modelo vai inaugurar “uma nova era em conectividade”, disponibilizando no novo sistema multimídia streaming e serviços. O Nivus é um projeto 100% brasileiro e terá carroceria com linhas que sugerem um cupê. Será equipado com o motor 1.0 TSI, de 128cv de potência quando abastecido com etanol. É mais um para esquentar ainda mais a briga no concorrido segmento.

RAV4 EM DUAS VERSÕES





Já a linha 2020 do SUV RAV4 Hybrid traz como novidades as versões S Connect Hybrid e SX Connect Hybrid. O principal atrativo é o novo sistema de conectividade, que traz para as duas versões a incorporação dos sistemas Android Auto e Apple Carplay. Com interface simples e intuitiva, é possível espelhar os principais aplicativos de um smartphone e usá-los no painel do veículo. Entre eles estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das funções de ligação e mensagens de texto originais de cada sistema. A versão S tem tela LCD tátil combinado com o painel de instrumentos de TFT, ambos de sete polegadas, acionamento e desligamento do motor por botão (Engine Start/Stop Button), sistema de entrada inteligente (Smart Entry System), rodas de liga leve de 18 polegadas e controle de climatização digital automático dual zone com saída para os bancos traseiros. Já a versão SX Connect Hybrid acrescenta teto solar tipo Wide Moonroof, carregador de celular sem fio ou por indução (Wireless Charger), abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas com acionamento interno ou por sensor de movimento (passando o pé por debaixo do para-choque traseiro), sistema de transmissão com função Paddle Shift e pacote de segurança ativo Toyota Safety System (TSS). O propulsor do RAV4 é um 2.5 litros de quatro cilindros e 16 válvulas, combinado com três propulsores elétricos, que juntos geram 222cv. Os preços são: Toyota RAV4 S Connect Hybrid, R$ 193.990; e Toyota RAV4 SX Connect Hybrid, R$ 213.990.

NOVIDADES DA LEXUS





A marca de automóveis de luxo da Toyota, a Lexus, está trazendo para o Brasil duas novidades na linha 2020: o SUV RX 450h e o sedã ES 300h com novo pacote de conteúdo. Ambos combinam motores a combustão e elétricos, e trazem o pacote Lexus Safety System, composto por itens de auxílio à condução que garantem mais proteção ao motorista e passageiros. O RX 450h está disponível em duas versões, F-Sport e Luxury, e é equipado com um motor a combustão a gasolina de ciclo Atkinson, seis cilindros, 3.5 litros, combinado com dois propulsores elétricos (um dianteiro e outro traseiro), capaz de gerar 313cv graças ao sistema Hybrid Drive System, que garante economia de combustível, bom desempenho e baixo nível de emissões. Já o sedã ES 300h está disponível apenas na versão Luxury, equipado com um motor a gasolina de ciclo Atkinson de 2.5 litros, combinado com um propulsor elétrico mais compacto e potente, gerando 217cv. Os preços são: RX 450h F-Sport, R$ 381.990; RX 450h Luxury, R$ 371.990; e ES 300h Luxury, R$ 275.990.

TÔ FORA!





Este é o posicionamento da General Motors sobre o adiamento do Salão do Automóvel de São Paulo para 2021. “A marca aposta cada vez mais no marketing digital e em uma jornada do consumidor totalmente customizável, concentrando seus investimentos em formatos inovadores de comunicação. Com isso, a hevrolet reitera sua decisão de não participar de eventos com formatos analógicos como o Salão do Automóvel de São Paulo e informa que a participação no mesmo evento em 2021 também está descartada”. Será que outras montadoras seguirão o exemplo da GM?