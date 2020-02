Este é o Jaguar do futuro?

Veículo conceito tem quatro metros de comprimento; cabine pode ganhar diversas configurações de assento, tanto para uso individual quanto compartilhado (foto: jaguar lnd rover/divulgação)







Por mais que você ainda esteja apegado à ideia de ter um veículo próprio e ainda por cima dirigi-lo, a indústria automotiva está trabalhando com cenários muito diferentes desse para um futuro próximo. A Jaguar Land Rover apresentou um veículo- conceito com a sua visão para o futuro autônomo, elétrico e conectado da mobilidade urbana. O Project Vector faz parte da missão Destination Zero da companhia, que visa transformar a sociedade em um lugar mais seguro, saudável e com meio ambiente mais limpo. O foco da Jaguar Land Rover é desenvolver produtos, serviços e instalações com zero emissão, zero acidente e zero congestionamento.

(foto: jaguar lnd rover/divulgação)

O conceito chega como um veículo urbano compacto e flexível, com quatro metros de comprimento. Todos os componentes das baterias e do trem de força ficam abaixo do assoalho, totalmente plano, permitindo que o espaço interno seja útil para diferentes finalidades. A cabine pode ganhar diversas configurações de assento, tanto para uso individual quanto compartilhado, inclusive para fins comerciais. Para uma próxima aparição, o fabricante prometeu apresentar um veículo multiuso mais avançado, flexível e pronto para direção autônoma.

Além do veículo, o projeto aborda o ecossistema da mobilidade como um todo, desde como os consumidores se conectam com serviços de mobilidade até a infraestrutura necessária para permitir uma integração completa entre os veículos autônomos e cidades. “As megatendências de urbanização e digitalização fazem com que sistemas de mobilidade urbana conectados sejam necessários e inevitáveis. Veículos compartilhados e privados vão dividir espaço e serão conectados com as redes de transporte público para que você possa ter uma viagem sob demanda e totalmente autônoma”, garante Tim Leverton, diretor do projeto.

Conjunto de baterias e trem de força foram instalados abaixo do assoalho, deixando todo o espaço da cabine disponível para o uso do veículo (foto: jaguar lnd rover/divulgação)

O conceito Project Vector foi desenvolvido no National Automotive Innovation Centre, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, para usufruir das vantagens de trabalhar com agilidade e em colaboração com a academia e parceiros externos. Para o professor Gero Kempf, o projeto é uma oportunidade única por se tratar de uma plataforma-conceito desenhada e construída por uma grande montadora de veículos, usando um centro urbano como um quadro em branco para desenvolver serviços e aplicativos customizados para o ecossistema de uma cidade inteligente.