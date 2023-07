Férias divertidas para a meninada no SBT/Alterosa

689

Animação como "Os Jovens Titãs em ação" está entre os destaques do "Bom dia & cia" (foto: Warner/Divulgação)



Uma atração e tanto para animar a garotada no recesso escolar. Até 31 de julho, sempre de segunda a sexta, das 9h30 às 11h40, o “Bom dia & cia – Especial de férias” invade a tela do SBT/Alterosa com animações que prometem divertir não só os pequenos como toda a família.

Durante 2h10, as manhãs da emissora de Silvio Santos serão embaladas por desenhos como “A turma da floresta”, “Os Jovens Titãs em ação”, “Os incríveis espiões”, “Três espiãs demais”, “Tom & Jerry”, “Homem de Ferro”, “Lanterna Verde” e “Velozes e furiosos”.

Episódios inéditos de “Corrida maluca” e “Scooby-Doo e convidados” também serão exibidos.