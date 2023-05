Saiba quando 'A infância de Romeu e Julieta' estreia no SBT/Alterosa

Julieta Campos (Vittoria Seixas) e Romeu Monteiro (Miguel Angelo) moram em lados opostos do bairro. Ela ama skate; ele é rico, mimado e superprotegido pelos pais (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

A novela "A infância de Romeu e Julieta", que será exibida no SBT/Alterosa, tem estreia marcada para 8 de maio. Depois dos sucessos de audiência "As aventuras de Poliana" e "Poliana moça", Íris Abravanel aposta em uma nova versão do clássico de William Shakespeare e da literatura mundial.





Na trama, Romeu Monteiro (Miguel Angelo) e Julieta Campos (Vittoria Seixas) moram no mesmo bairro, porém em lados opostos. O Bairro Castanheiras foi dividido entre o Lado Vila e o Lado Torre depois de conflitos envolvendo as famílias Monteiro e Campos.

Assim como na história de Shakespeare, Romeu e Julieta descobrem juntos o primeiro amor e buscam superar as barreiras que impedem a aproximação dos dois.

Conexão imediata







“A infância de Romeu e Julieta” é a sexta novela produzida pela emissora de Silvio Santos. O diretor-geral Ricardo Mantoanelli afirma que a história trata de quatro temas centrais: amor, esporte, inclusão social e o mundo da imaginação.

“É muito comum em nossas obras os adultos criarem problemas que são resolvidos pelas crianças através do amor, e nessa não é diferente”, diz Ricardo.

Negros empoderados





Proibidos até mesmo de terem amizade, Romeu e Julieta tentam achar maneiras de acabar com as barreiras e resolver os conflitos do passado. Romeu é um garoto rico, mimado pelos pais, que treina para ser jogador de tênis, enquanto Julieta é uma garota mais reservada em relação aos sentimentos e adora aventuras, inclusive anda de skate com o pai todos os dias.

Os protagonistas se conhecem em uma festa à fantasia que reúne os dois lados do bairro no único local que ambos podem frequentar: o Clube CEC. Romeu e Julieta têm conexão imediata e logo começam a nutrir sentimentos proibidos um pelo outro.A inclusão social vem com o personagem Romeu e sua família interpretados por atores negros, vivendo a situação de empoderamento. Além disso, a novela apresenta uma personagem com deficiência auditiva e outro que é analfabeto social.

Os moradores dos dois lados do Bairro Castanheiras são rivais há anos, mas o motivo da briga permanece como mistério. O elenco também conta com a participação da Karin Hils, ex-Rouge, além de André Matos (Fausto), Fábio Ventura (Bernardo Monteiro, pai de Romeu), Bianca Rinaldi (Vera Monteiro, mãe de Romeu), Lú Grimaldi (Clara Campos, avó de Julieta) e Luiz Guilherme (Hélio, avô de Julieta).





Além de Shakespeare, Íris Abravanel conta que também se inspirou nas histórias da própria infância e da própria produção. “Tem um pouco de cada um de nós ali”, afirma. “Minha ideia foi trazer uma história que desperte na criança a vontade de se desligar dos celulares."

“A INFÂNCIA DE ROMEU E JULIETA”

Estreia em 8 de maio, no SBT/Alterosa e no Prime Video Exibição de segunda a sábado, sempre às 20h30.





QUEM É QUEM

Na data de estreia, em 8 de maio, os cinco primeiros capítulos estarão disponíveis na plataforma de streaming Prime Vídeo. Na TV aberta, o SBT/Alterosa exibirá o primeiro capítulo às 20h30.

(foto: SBT/Divulgação)

Julieta Campos (Vittória Seixas): Mora no Lado Vila. Juli, de 13 anos, é aventureira, moleca e descolada. Adora andar de skate. É neta do respeitado Hélio.

(foto: SBT/Divulgação)



Hélio Campos (Luiz Guilherme): Idealizador e treinador do CEC, comanda a instituição com orgulho e firmeza. Rigoroso, é avesso ao costume de postar tudo o que faz. Por isso, proíbe o uso de celulares nos treinos.

(foto: SBT/Divulgação)



Clara Bernardi Campos (Lú Grimaldi): Avó de Julieta e casada com Hélio, é especialista em botânica e adora o lado florido da Vila. Considerada sábia, adultos e crianças adoram pedir conselhos e escutá-la.

(foto: SBT/Divulgação)



Mariana Campos (Juliana Schalch): A inimizade entre Hélio Campos e Leandro Monteiro tem como ápice o episódio ocorrido com Mariana, filha de Hélio, que passou três anos presa, acusada pela família Monteiro de um crime que não cometeu.

(foto: SBT/Divulgação)

Daniel Matos (João Baldasserini): Chef de restaurantes badalados, chama a atenção das mulheres. Mantém boa relação com a filha Julieta, com quem adora andar de skate. Já com a ex, Mariana, têm desentendimentos.

(foto: SBT/Divulgação)

Romeu Monteiro (Miguel Angelo): Tem 13 anos. Vive no Lado Torre, numa realidade diferente. Filho único de Vera e Bernardo, é morador do luxuoso Residencial Verona. Garoto de condomínio, é criado dentro de uma bolha superprotetora. É bom filho e amigo.

(foto: SBT/Divulgação)

Leandro Monteiro (Guilherme Sant’Anna): Viúvo, patriarca da família e dono de um império, é um homem que saiu de baixo e chegou ao topo. Comanda a Monter Holding.

(foto: SBT/Divulgação)



Bernardo Monteiro (Fábio Ventura): Pai de Romeu e filho mais novo de Leandro Monteiro, ele não alimenta ódio pela família Campos.

(foto: SBT/Divulgação)



Vera Monteiro (Bianca Rinaldi): Mãe de Romeu, é a dona do Monter Mercado. Além de ser a concorrente de Mari, é responsável por tê-la colocado na prisão.









* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro