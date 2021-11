Quase cinquentão, John Cho vive o jovem protagonista de ''Cowboy Bebop''

John Cho foi mantido como protagonista, apesar da idade e de interromper as filmagens após acidente no set (foto: Netflix/divulgação)

Crossmedia entre histórias em quadrinhos, animes e live-actions tem sido uma fonte de séries interessantes. “Cowboy Bebop”, que estreia na próxima sexta-feira (19/11) na Netflix, é mais uma representante dessa onda de adaptações. Crossmedia entre histórias em quadrinhos, animes e live-actions tem sido uma fonte de séries interessantes. “Cowboy Bebop”, que estreia na próxima sexta-feira (19/11) na Netflix, é mais uma representante dessa onda de adaptações.







''Não sou uma pessoa que diz que a idade é apenas um número ou algo assim. Seria mais difícil fisicamente, eu ficaria diferente de um cara de 25 anos'' John Cho, ator





GRANA O trio é formado por Spike Spiegel – John Cho, conhecido por interpretar o piloto Hikaru Sulu na cinessérie “Star Trek” (2009 e 2013) –, Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda). Eles percorrem a galáxia atrás dos mais perigosos criminosos do universo, contanto que sejam bem pagos para isso, é claro.





Tudo vai bem até que os três precisam encarar um passado que os pega de surpresa, em meio a seus compromissos e aventuras.





Curiosamente, John Cho, quando foi escolhido para o papel de líder do grupo de caçadores de recompensa, achou que era inadequado para a tarefa. Isso porque o personagem dele tem 27 anos no anime, enquanto o ator completaria 49 antes de as cenas irem ao ar na Netflix. A diferença de idade também incomodou os apaixonados pelo desenho animado.





“Sabia que teria problema, mas tinha de superar isso. Não sou uma pessoa que diz que a idade é apenas um número ou algo assim. Seria mais difícil fisicamente, eu ficaria diferente de um cara de 25 anos”, comentou o ator em entrevista à revista Vulture.





Para completar, Cho se acidentou ao rodar uma das cenas de Spike. Passou por cirurgia e precisou interromper o trabalho enquanto se recuperava com sessões de fisioterapia. A produção insistiu em tê-lo no elenco e ele voltou às gravações.





Quem já assistiu às primeiras imagens da série não se decepcionou com a performance do quarentão Cho na pele do descabelado Spike.





Vale dizer aos fãs da obra que originou a nova atração da Netflix que o diretor do anime, Shinichiro Watanabe, atua como consultor do projeto, e a compositora Yoko Kanno participa da adaptação para a live-action. O elenco traz também Alex Hassell e Elena Satine.





“COWBOY BEBOP”

• A primeira temporada da série estreia sexta-feira (19/11), na Netflix