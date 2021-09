João Baldasserini quer ladrões da vida real também na cadeia

Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa) são unidos no amor e na bandidagem em "Pega pega" (foto: Paulo Belote/GLOBO)



João Baldasserini recorda com carinho dos bastidores de “Pega pega”, exibida originalmente em 2017. Na reprise da novela das 19h da Globo, o ator dá vida ao divertido Agnaldo. Um dos quatro ladrões do furto dos 40 milhões de dólares de Pedrinho (Marcos Caruso), o personagem age de maneira irresponsável, muitas vezes ao ser motivado pela amada, Sandra Helena (Nanda Costa). No entanto, é a ex-camareira quem o ajuda na hora em que ele mais precisa. Ver os bandidos atrás das grades na ficção fez o intérprete ter esperança de que a Justiça também pode ser feita na sociedade brasileira.

"Do meio para o fim da novela, parte do elenco está preso. E ficava pensando que seria incrível se fosse assim na vida real. Enfim, as histórias dos ladrões têm um carisma muito grande, porque os personagens tomam atitudes equivocadas e inconsequentes", afirma o ator.

"A novela está passando num momento em que as pessoas estão questionando o que acontece no país com mais vigor" João Baldasserini, ator



Apesar de Agnaldo ter cometido um crime com Sandra Helena, Malagueta (Marcelo Serrado) e Júlio (Thiago Martins), João reforça o lado bom dos personagens, como o laço de amizade entre eles. Para o intérprete, a autora Claudia Souto soube conduzir o folhetim. Dessa maneira, quem assiste à trama compreende as razões que os levaram a infringir a lei. E pode até torcer pela redenção do grupo.

"As características de cada ladrão foram bem colocadas e trabalhadas. Nós tivemos oportunidade de desenvolver essas relações, o que trouxe uma graça e espontaneidade. O público enxerga quem eles são", acredita.

Em 2017, os antigos funcionários do Carioca Palace ganharam a simpatia do público. Sem ignorar a má conduta do quarteto, João analisa que, durante a reprise, os ladrões podem até ser mais criticados do que na exibição original. Porém, ele assegura que as sequências atrapalhadas de Agnaldo, Sandra Helena, Júlio e Malagueta ainda são divertidas.





DESAPEGO "A novela está passando num momento em que as pessoas estão questionando o que acontece no país com mais vigor. Na época, os ladrões tinham carisma e eram muito queridos. Mas, em algum momento, a gente sabia que iam pagar, tanto que foram presos", comenta.

“Pega pega” fecha a trilogia de João Baldasserini na faixa das 19h da Globo. Antes da pandemia de COVID-19, o ator estava no ar como o Zezinho de “Salve-se quem puder”. Com a paralisação da trama de Daniel Ortiz, um das novelas reexibidas no horário foi “Haja coração”, na qual ele dava vida ao publicitário Beto. Em seguida, voltou a aparecer nos capítulos inéditos do folhetim interrompido. E, agora, está em mais uma reprise com pegada cômica.

Feliz com a trajetória, o ator relata que guarda, da história escrita por Claudia Souto, as amizades construídas nos bastidores. "Já tinha feito um filme com a Nanda (Costa), mas a novela aproximou a gente. Também pude conhecer o Thiago e o Serrado. Acho o trabalho muito bom e difícil, porque, depois de tanto tempo junto, vem o desapego, dar um tchau temporário aos colegas. Mas, talvez, seja isso que faz a mágica da nossa profissão." (Estadão Conteúdo)