Quer maratonar em família? Confira seleção de séries

Seguindo a onda de Ivete Sangalo, cantores querem brilhar na TV e no cinema

Seguindo a onda de Ivete Sangalo, cantores querem brilhar na TV e no cinema

Mariana Ximenes: "O Selton Mello me chama de Periquita"

Mariana Ximenes: "O Selton Mello me chama de Periquita"

Vencedora do Emmy, série ''George, o curioso'' estreia 13ª temporada

Vencedora do Emmy, série ''George, o curioso'' estreia 13ª temporada

Sob o comando de Silvo Santos, SBT celebra 40 anos no ar

Sob o comando de Silvo Santos, SBT celebra 40 anos no ar

"Nos tempos do imperador" retrata Dom Pedro II com seus erros e acertos

"Nos tempos do imperador" retrata Dom Pedro II com seus erros e acertos

Silvio Santos de pijama? Dono do Baú surpreende plateia com roupa de dormir

Silvio Santos de pijama? Dono do Baú surpreende plateia com roupa de dormir

Novo "Show do milhão", comandado por Celso Portiolli, estreia em setembro

Novo "Show do milhão", comandado por Celso Portiolli, estreia em setembro

Thriller político da Netflix promete "prender" espectador do início ao fim

Thriller político da Netflix promete "prender" espectador do início ao fim