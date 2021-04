Em "Salve-se quem puder", Alan (Thiago Fragoso) faz par romântico com Kyra/Cleyde (Vitória Strada) (foto: Paulo Belote/GLOBO)







Thiago Fragoso estava louco para voltar a gravar como o romântico Alan, de “Salve-se quem puder”. A novela das 19h da Globo foi interrompida no ano passado, por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas, no segundo semestre de 2020, o elenco conseguiu finalizar as gravações. Com os capítulos inéditos planejados para irem ao ar a partir de maio, o ator agora aguarda para ver a reação do público sobre o desfecho do romance do personagem com Kyra/Cleyde (Vitória Strada).





"Amo trabalhar e não gravar me deixa angustiado. Então, a gente foi pego de surpresa por essa pandemia e tive muito receio na hora de voltar, por dois aspectos. Primeiro, porque a gente estava fazendo um protocolo totalmente novo. Não sabia se ia funcionar ou não. E, segundo, não imaginava como seria o ritmo das gravações", conta o artista.





Thiago confessa que ficou apreensivo ao voltar aos estúdios. No entanto, não demorou para o intérprete de Alan perceber a eficiência do trabalho realizado. Afinal, o elenco era regularmente testado, utilizava as máscaras nos bastidores, mantinha distância e também recorreu ao acrílico em algumas cenas.





"Fui surpreendido, o protocolo deixou a gente realmente seguro. Estávamos fazendo da melhor forma possível para ninguém se contaminar. E não perdemos muito o ritmo, o que é inacreditável. Acho que foi trabalho de equipe mesmo: todo mundo remando junto para não perder esse compasso", afirma. (Estadão Conteúdo)