Filme com Hassum, reality com Eliana: confira atrações da Netflix para 2021

Filme "Carnaval" deve estrear em breve na Netflix (foto: Desirée do Vale/Netflix)

Em encontro virtual com a imprensa brasileira nesta quarta-feira (14/4), foram anunciadas produções nacionais que chegarão à Netflix neste ano. O número de filmes e séries é grande, mas nenhuma delas tem data de lançamento.

Leandro Hassum e Bruno Gagliasso foram os atores que se juntaram à equipe de marketing da plataforma para falar das produções. Hassum vai estrelar a comédia “Vizinhos”, dirigida por Roberto Santucci, que o acompanha de “Até que a sorte nos separe” (2012) até “Tudo bem no Natal que vem” (2020), um dos títulos nacionais de maior repercussão na plataforma.

Outros longas anunciados foram “Carga máxima”, primeiro filme de ação brasileiro da plataforma, com elenco ainda não definido e “Casamento à distância”, comédia dirigida por Silvio Guindana sobre um homem que apronta a maior confusão para tentar chegar à própria cerimônia de casamento.

Já filmados estão “Lulli”, nova comédia romântica estrelada por Larissa Manoela, ambientada em um hospital, e “Confissões de uma garota excluída”, protagonizada por Klara Castanho (estes dois filmes foram nasceram de histórias de Talita Rebouças). Também para o público jovem é o filme “Carnaval”, sobre um influencer que vai se curar de uma traição na folia baiana.

Ainda entre as produções brasileiras Eliana anunciou um novo reality, “Ideias à venda”, em que a apresentadora vai comandar um programa sobre empreendedorismo. Este ainda não foi gravado.

Foi anunciado também que a Netflix vai dobrar seu investimento no país em 2022. Mas não se falou em números, então não se sabe o dobro de quê será investido.

Gagliasso mandou um vídeo de Madri, onde se prepara para começar a rodar, ainda neste mês ou no início do próximo, a série “Santo”. “O convite veio há dois anos, há um ano começamos a preparação com ensaios on-line”, disse ele, que está dando início aos ensaios presenciais. Na trama ele será Cardona, um policial brasileiro que se reúne ao colega espanhol para caçar um narcotraficante. Como também estão previstas filmagens no Brasil, a série só será lançada em 2022.

Um dos sucessos nacionais da plataforma, "Sintonia" terá sua segunda temporada neste ano - mas com a pandemia, as gravações atrasaram.