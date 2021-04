Fernanda Takai grava música para série infantil com histórias de superação

Tema de "O dia em que me tornei mais forte" foi composto e gravado por Fernanda Takai em sua casa em BH (foto: CANAL FUTURA/DIVULGAÇÃO)



O Canal Futura lança nesta segunda-feira (5/4) uma faixa de conteúdo infantil, com produções inéditas de vários lugares do mundo. Entre os títulos estão a animação brasileira "Aventuras de Amí", da Bahia, que conta com a dublagem da jornalista e influenciadora digital Maíra Azevedo, a Tia Má; o desenho nigeriano "Bino & Fino". As séries de ficção australianas "Primeiro dia", em que a protagonista é uma adolescente transgênero e retrata sua experiência na nova escola; e "Jogo duro", que fala sobre inclusão e relações na escola através do humor e do esporte, são outras atrações.

Entretanto, um dos destaques da nova programação é a série "O dia em que me tornei mais forte", que estreia na programação de quarta-feira (7/4). Histórias de resiliência, superação e autoconfiança na infância marcam a coprodução internacional, que envolveu 17 países, e ganhou versão inédita da música tema composta e gravada por Fernanda Takai. São dois episódios gravados no Brasil: um é de um menino que perdeu o pai, de COVID-19 e o outro é de uma menina indígena que tem que superar barreiras para fazer coisas consideradas "de menino".

Um dos episódios fala de menina indígena que supera barreiras para fazer coisas consideradas "de menino"





VIOLÃO Inspirada pelo tema do programa, Takai relembrou o dia em que se sentiu mais forte na infância: "Foi o dia em que, timidamente, levei meu violão para a escola. Eu mal sabia tocar, mas o fato de levar foi como ter um superpoder, um escudo. Tinha 9 anos e foi muito importante para mim. Simbolizava uma aptidão que tinha e talvez tenha conquistado alguns amigos naquele dia", declarou a cantora, que acredita que o público – infantil ou não – vai se reconhecer nos episódios.

z PROGRAMAÇÃO

INFANTIL NO FUTURA





Estreia em 5 de abril, de segunda

a domingo, das 7h às 9h; e de segunda a sexta-feira, das 17h às 18h





Principais destaques:





TABUH!

Brasil. Série de ficção de quatro episódios que aborda, com leveza e humor, temas considerados tabu, como morte, sexualidade e crenças

sobre a origem da vida.





AS AVENTURAS DE AMÍ

Brasil. A animação aborda o difícil e delicioso processo de crescimento das crianças, seus ritos de passagem e desafios, com a premissa de que a imaginação transforma o mundo em um lugar mais divertido.





BINO & FINO

Nigéria. A série acompanha um casal de irmãos gêmeos que descobrem aspectos diferentes sobre o mundo, a vida e a história do continente africano.





O DIA EM QUE ME TORNEI MAIS FORTE

Coprodução internacional. A série fala sobre resiliência, em episódios baseados em histórias reais contadas por crianças do mundo todo. No Brasil, foram gravados dois episódios – em uma aldeia indígena no Amazonas e em São Paulo.





NEUROQUÊ?

Argentina. Protagonizada pelo neurocientista Fabrício Ballarini, a série apresenta a história de um tio neurocientista e sua sobrinha. Fabrício tira dúvidas de Martina e explica como funciona o cérebro humano.





PRIMEIRO DIA

Austrália. A série de ficção acompanha Hannah Bradford, garota transgênero que precisa enfrentar os desafios de uma nova escola, onde vai cursar o ensino médio, e encontrar a coragem para viver seu verdadeiro eu.