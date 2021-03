Relação do general Kirigan (Ben Barnes) com a cartógrafa e soldado Alina Starkov (Jessie Mei Li) é destaque da aguardada série de fantasia (foto: FOTOS: NETFLIX/DIVULGAÇÃO)





Baseada no primeiro livro homônimo da trilogia “Grisha”, escrita pela autora israelense Leigh Bardugo, a aguardada fantasia “Sombra e ossos”, ligeiramente inspirada na Rússia dos czares, estreia em 23 de abril na Netflix. A trama se passa em um mundo destruído pela guerra, onde a trajetória da cartógrafa e soldado Alina Starkov (Jessie Mei Li) para livrar seu povo da Dobra das Sombras – um fenômeno que aterroriza as pessoas com suas criaturas nefastas – esbarra na do obstinado general Kirigan (Ben Barnes, do filme “Príncipe Caspian” e da série “Westworld”, da HBO), mudando o curso das coisas.





Durante um ataque das criaturas da Dobra das Sombras, quando Alina e o amigo de infância Malyen (Archie Renaux) viajavam em uma missão, a jovem heroína, sob forte pressão e emoção diante do perigo, acaba liberando um poder que nem imaginava possuir,, chamando a atenção de Kirigan. “Você e eu vamos mudar o mundo”, diz o sombrio e misterioso general à jovem cartógrafa, que recebe essa, digamos, promessa com certa desconfiança.





Ela é, então, apartada de tudo e todos que conhece para treinar e fazer parte da elite de um Exército de soldados mágicos conhecido como Grisha. Enquanto aprende a controlar seus poderes, Alina descobre que os aliados e inimigos não são tão diferentes assim, que nada nesse mundo é o que parece e que só a magia não será suficiente para sobreviver.

Produção destaca o poder feminino. Além da estrela Jessie Mei Li (C), elenco tem Jasmine Blackborow (Marie) e Gabrielle Brooks (Nadia)



PROPÓSITO

Um dos pontos-chave da trama é a relação da heroína com o suposto vilão Kirigan, e é sobre o seu personagem que o ator britânico Ben Barnes conversou com o site “Pop Culture”.





“Não vejo Kirigan como um vilão, de fato, mas como alguém que tem um propósito, que realmente acredita em algo, em uma causa”, afirmou Barnes, que comparou a obstinação de seu Kirigan com a de Magneto das histórias em quadrinhos e da cinessérie “X-Men”. (Estadão Conteúdo)





“SOMBRA E OSSOS”

Estreia: 23 de abril

Netflix