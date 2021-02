Sogra prepara armadilha para separar Shirlei do filho em 'Haja coração'

Se depender de Vitória (Betty Gofman), Felipe (Marcos Pitombo) e Shirlei (Sabrina Petraglia) logo terminarão o namoro em Haja coração. Na novela das 19h da Globo, a mãe do rapaz dirá a Jéssica (Karen Junqueira) que quer afastar a moça do filho. Para isso, a ex-noiva dele pedirá a ajuda de Carmela (Chandelly Braz) e prometerá recompensá-la com um contrato internacional como modelo, caso consiga separar o casal.

A implicância de Vitória tem um motivo: Mário, ou melhor, Guido (Werner Schünemann). O pai de Shirlei abandonou Francesca (Marisa Orth) para se casar com ela e adotou um novo nome. Tudo o que Vitória mais deseja é que o marido não reencontre sua antiga família. Enquanto isso, Shirlei e Felipe conversam sobre o padrasto dele, sem imaginar que se trata do pai desaparecido da garota.

Guido não demorará a aparecer na casa do enteado de surpresa, deixando Vitória desesperada. Afinal, admitirá que já sabia do romance do rapaz com a filha. Então, a mãe de Felipe instigará Jéssica a colocar um plano em prática para incriminar Shirlei. (Estadão Conteúdo)