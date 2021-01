Sucesso não é só alegria

Mariana Xavier é a Biga de A força do querer, reprise da Globo (foto: Tatá Barreto/divulgação)

Mariana Xavier ama ser atriz. Em A força do querer, novela das 21h da Globo, exibida originalmente em 2017, estava vivendo o melhor momento profissional até então, como a desencanada Abigail, secretária do austero Eurico (Humberto Martins) e amiga de Nonato/Elis Miranda (Silvero Pereira). A intérprete também fez parte do elenco do Dança dos famosos, quadro do Domingão do Faustão. Apesar do sucesso, revela que quase pirou nos bastidores para lidar com os dois compromissos simultaneamente.