Última temporada de 'O mundo sombrio de Sabrina' traz supresas para os fãs

As aventuras da feiticeira Sabrina (Kiernan Shipka) extrapolam a luta do bem contra o mal (foto: Netflix/divulgação)

Apesar do humor estranho,



Apesar do humor estranho,

O mundo sombrio de Sabrina não se iguala ao antigo seriado Sabrina: Aprendiz de feiticeira. Enquanto o sitcom transmitido entre 1996 e 2000 tinha trama mais leve, condizente com os desafios de uma jovem feiticeira, a nova produção da Netflix surpreendeu em sua estreia, em 2018, sem esconder um lado, digamos, mais demoníaco, fortemente inspirado nos quadrinhos de terror sobrenatural de Roberto Aguirre-Sacasa.





A quarta e última temporada da série protagonizada por Kiernan Shipka se despede com desafios que ultrapassam a batalha do bem contra o mal. Como uma grande contagem regressiva, cada um dos oito episódios guarda um mal que ameaça a vida dos moradores de Greendale

.

LÚCIFER

Na temporada anterior, Sabrina correu todos os riscos e tomou – novamente – decisões erradas. Desta vez, a luta não é apenas contra seu pai infernal, Lúcifer, ou os conflitos entre a escola dos mortais e a academia de bruxaria. Tampouco os relacionamentos. O mal que move a última temporada vem do espaço e busca sugar a tudo e todos, sem piedade.





As novidades precisam ser celebradas. Perto do fim, a quarta temporada guardou uma surpresa para os fãs. Banida para um lugar estranho, Sabrina acorda no set de filmagem de sua própria história. Cercada dos mesmos personagens, descobre que todos os dias precisa gravar cenas repetitivas e interagir com o elenco. Diante desse pesadelo, a primeira reação dela é fugir, mas todas as portas de saída estão bloqueadas.





Antes de embarcar, Zelda (Miranda Otto) e Hilda (Lucy Davis), tias de Sabrina, avisaram que esse novo mundo seria, quase, parecido. O segredo é o “quase”.





A temporada de despedida traz alguns episódios musicais com a banda Clube do Terror, referência à famosa série dos anos 1990. Harvey Kinkle, Roz Walker e Theo Putnam apresentam versões de Total eclipse of the heart, de Bonnie Tyler, e da clássica Sweet child o' mine, da banda Guns N' Roses, esta cantada por Sabrina.





O MUNDO SOMBRIO DE SABRINA

Quatro temporadas

36 episódios

Disponível na Netflix