Conexão com o mar e o feminino

Ashley Lloyd, Kelis Kaleopaa, Belinda Baggs, Lauren Hill, Crystal Thornbug-Homcy, Ishita Malaviya, Kassia Meador, Sierra Lerback, Mary Osborne e Annais Pierquet. O que essas 10 mulheres têm em comum? Elas são as personagens de Elas dançam com o mar, novo programa do canal Off, que vai ao ar às quintas-feiras, às 21h30. Além disso, se encontram no amor ao surfe e ao longboard.





No programa, trazem à tona o universo feminino além do esporte. Maternidade, feminismo, espiritualidade, carreira, desafios e ressignificação da profissão, reconexão com o alimento e repensar formas de viver são algumas das pautas.





"O surfe é um fio condutor para trazer questões que vão muito além do esporte. Falamos ainda sobre conservação ambiental, o agir em comunidade e diminuição do uso de plástico, por exemplo. O surfe é a forma delas fluírem pela vida", explica a diretora Bruna Arcângelo.





Entre as personagens estão mães, ativistas ambientais, treinadoras de surfe, artistas, free surfers ou simplesmente mulheres comuns conectadas ao mar e aos elementos da natureza.