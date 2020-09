Vilã preconceituosa é alvo de protesto

Em Malhação, Malu (Daniela Galli) proíbe uso de cabelo fora do padrão no Colégio Grupo (foto: Rafael campos/GLOBO)

Nos próximos capítulos de Malhação – Viva a diferença, os alunos do Colégio Grupo confrontarão Edgar (Marcello Antony) sobre as atitudes de Malu (Daniela Galli) e ameaçarão deixar a escola. Na novela da Globo, a orientadora pedagógica avisará os estudantes sobre as novas regras para o uso do uniforme. Ela afirmará que os jovens não poderão entrar no estabelecimento com camiseta recortada, cabelo fora do padrão, calças rasgadas, bermudas e piercings.





A educadora dirá que, caso desobedeçam, os estudantes receberão primeiro uma advertência verbal. Se repetirem a infração, eles ganharão outra por escrito e, quem persistir, poderá ser suspenso ou convidado a se retirar do colégio. Revoltados com o comportamento de Malu, os adolescentes descontarão em Clara (Isabella Schroeder), filha da orientadora.





Visivelmente chateada com os comentários, ela deixará a sala de aula, mas será defendida por Ellen (Heslaine Vieira).Depois, os alunos organizarão um protesto contra Malu e Clara desafiará a mãe. Os meninos aparecerão vestindo saias e a orientadora suspenderá os líderes do movimento, incluindo a própria filha.





Para Daniela Galli, a Malu dizia as coisas mais horríveis como se estivesse fazendo um elogio. A atriz confessa que, às vezes, ela tinha de dizer falas tão terríveis, que chegava a se desculpar no final. Esse tipo de situação ocorria principalmente nas cenas em que a personagem agia de forma preconceituosa.





"Já havia vivido personagens dúbios, mas nunca uma vilã tão unânime. Foi uma experiência nova e um desafio prazeroso. Na minha interpretação, busco sempre humanizar a personagem e fugir de estereótipos. Nesse caso, não queria cair na ideia clichê de vilania. Aos poucos, fui descobrindo a Malu", conta a atriz. (Estadão Conteúdo)