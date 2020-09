Carreira revisitada

No começo da novela, Bibi (Juliana Paes) vive paixão avassaladora com Rubinho (Emílio Dantas) (foto: Estevam Avellar/GLOBO)

A força do querer volta ao ar nesta segunda-feira (21), no horário nobre da Globo (21h), em substituição a Fina estampa. Por conta da pandemia do coronavírus, estão sendo exibidas reprises antes do retorno de Amor de mãe. A trama de Gloria Perez começa com Bibi Perigosa (Juliana Paes) largando Caio (Rodrigo Lombardi) para viver uma intensa paixão com Rubinho (Emílio Dantas).





No início da novela, Bibi alega que o até então noivo é ausente, por isso decide terminar o relacionamento. Em seguida, ela corre para os braços do novo amado e, de longe, o ex assiste à cena. Arrasado, o advogado resolve se mudar para os Estados Unidos.





Caio volta 15 anos depois para o Brasil e reencontra Bibi passando por uma situação difícil. Embora a ex-noiva lhe diga que está feliz com o marido, a realidade dela é complicada. Na verdade, a filha de Aurora (Elizangela) acabou de ser despejada de casa com a família por não pagar o aluguel. A personagem tenta arrumar o dinheiro para quitar a dívida e até consegue a quantia, quando vende o antigo anel de noivado que havia recebido do advogado.





Porém, Bibi perde todo o dinheiro durante um assalto e ainda acaba atingida por um tiro de raspão. No reencontro, por acaso, com Caio na universidade, ela recebe o número do telefone dele. Mesmo não tendo planos de ligar, ela aceita o cartão de visita e conta para a mãe sobre a conversa.





Aurora toma a liberdade de ligar para Caio e marca um encontro pessoalmente. Consciente das dificuldades enfrentadas pela filha e pelo genro, ela pede socorro ao advogado, a fim de arrumar ao menos uma indicação de trabalho para o casal. Após ouvir que Bibi está dormindo em um bar com o marido, ele decide emprestar uma casa a eles sob a condição de não ser mencionado como benfeitor. Além disso, também recomenda Rubinho para um emprego em um restaurante.





SUCESSO

Exibida originalmente em 2017, A força do querer é um dos trabalhos de maior impacto de Juliana Paes na televisão. Além da trama de Gloria Perez, a atriz pode ser vista atualmente nas reprises de Totalmente demais (2015) e Laços de família (2000). Para a intérprete de Bibi Perigosa, é muito boa a sensação de revisitar sua trajetória artística.





"Vai ter um momento das novelas juntas, então posso pedir música no Fantástico (risos) É muito legal ver essas tramas novamente. Isso significa que participei de três grandes sucessos e me sinto muito honrada", comenta Juliana Paes. (Estadão Conteúdo)