Vilanias na reta final de Fina estampa

Sem limites, Tereza Cristina (Christiane Torloni) matará o comparsa Ferdinand (Carlos Machado) (foto: Alex Carvalho/GLOBO)

Não há limites para as loucuras de Tereza Cristina (Christiane Torloni) em Fina estampa. Na semana final da novela das 21h da Globo, a vilã planejará sequestrar Griselda (Lilia Cabral) com o auxílio de Ferdinand (Carlos Machado). O desejo da patroa de Crô (Marcelo Serrado) será colocar fogo no cativeiro com a inimiga dentro para vê-la morrer no meio das chamas.





O capanga fará a sua parte do combinado, mas Guaracy (Paulo Rocha) chegará na hora. Entretanto, o português receberá uma pancada na cabeça, apagando logo na sequência. No cativeiro, Tereza Cristina tripudiará da inimiga. Ela pedirá para que Griselda implore pela vida. No entanto, ela obedecerá. Cruel, a vilã dirá que a morte da outra deverá ser devagar e explicará por que odeia tanto a protagonista. Após a conversa, a Rainha do Nilo acertará as contas com Ferdinand em um motel.





Já no quarto, o capanga estará crente que transará com Tereza Cristina em troca das gravações que a incriminam. Porém, a vilã armará para se livrar do cúmplice. A personagem mandará que ele tome um banho e jogará o secador de cabelo dentro da banheira para assassiná-lo.





Depois de matar Ferdinand, Tereza Cristina voltará ao cativeiro para eliminar Griselda. No entanto, será impedida por Antenor (Caio Castro) e Patrícia (Adriana Birolli), que encontrarão o esconderijo e libertarão a protagonista antes que o local exploda. (Estadão Conteúdo)