Grazi Massafera relembra a sua protagonista em Flor do Caribe

Grazi Massafera não se esquece de Ester, sua personagem em Flor do Caribe, novela reprisada na faixa das 18h da Globo devido à pandemia do coronavírus. Afinal, as lembranças são boas. "O trabalho de protagonista é intenso. Eu fui aproveitando cada momento. Ficava na gravação até quando não era cena minha, só para assistir. Também foi a primeira protagonista que fiz interpretando uma mãe após a experiência da maternidade, e ainda estava tateando esse lugar", relembra a atriz.





Nos próximos capítulos, a relação de Ester e Cassiano (Henri Castelli) será abalada por Alberto (Igor Rickli). O plano do empresário de fazer o amigo de infância entregar cristais de sal no lugar de diamantes para Dom Rafael (Cesar Troncoso) terá se desenrolado bem. No entanto, o mafioso não matará o mocinho como era esperado pelo vilão, mas fará dele seu prisioneiro quando descobrir que tentaram enganá-lo.





Enquanto isso, Ester sofrerá com o desaparecimento do noivo e desabafará com Alberto. Ele se prontificará a ir atrás de Cassiano no Caribe e a mocinha fará questão de acompanhá-lo. Durante a viagem, o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) ligará para Dom Rafael a fim de pedir o corpo de Cassiano para levá-lo de volta ao Brasil por acreditar que o rival está morto.





Depois, Alberto mentirá para Ester e dirá que o piloto insistiu em ir ao Caribe entregar os diamantes em seu lugar por ter intenção de roubá-los. Mas ela se recusará a acreditar. Quando o vilão for à fazenda de Dom Rafael sozinho, ele entregará os diamantes verdadeiros para o mafioso e receberá a certidão de óbito de Cassiano em troca.





Na volta do encontro com Dom Rafael, o rapaz inventará para a amiga que a única dica dada pelo mafioso foi de procurar pelo noivo dela na polícia. Em seguida, eles irão até o delegado, que avisará Ester e Alberto da morte de Cassiano após um cerco policial. Sem chão, a mocinha dirá ao vilão que não irá embora até poder levar o corpo do amado para o Brasil.





Quando Ester for buscar as supostas cinzas de Cassiano, Dom Rafael inventará para ela que o piloto fazia parte de uma quadrilha internacional de traficantes. Para não manchar a imagem dele, ela resolverá guardar segredo sobre essa história. Enquanto isso, Cassiano e Duque (Jean Pierre Noher) serão capturados pelos capangas do mafioso e presos em uma cela solitária. Dessa forma, cairá a ficha do mocinho de que o melhor amigo armou para ele e prometerá vingança. Após o retorno ao Brasil, Ester revelará a Taís (Débora Nascimento) que está esperando um filho de Cassiano. (Estadão Conteúdo)