Calúnia em Malhação

Lica (Manoela Aliperti) se encanta por Bóris (Mouhamed Harfouch), acusado injustamente de assédio (foto: Estevam Avellar/GLOBO)

Bóris (Mouhamed Harfouch) passará por maus momentos nos próximos capítulos de Malhação – Viva a diferença. Na novela da Globo, Lica (Manoela Aliperti) enviará uma mensagem para Clara (Isabella Schroeder) sobre a paixonite que ela sentiu pelo professor e Malu (Daniela Galli) descobrirá. Em seguida, a personagem fará questão de mostrar o conteúdo da conversa para Edgar (Marcello Antony). Bóris (Mouhamed Harfouch) passará por maus momentos nos próximos capítulos de Malhação – Viva a diferença. Na novela da Globo, Lica (Manoela Aliperti) enviará uma mensagem para Clara (Isabella Schroeder) sobre a paixonite que ela sentiu pelo professor e Malu (Daniela Galli) descobrirá. Em seguida, a personagem fará questão de mostrar o conteúdo da conversa para Edgar (Marcello Antony).





Manipulado por Malu, o pai de Lica confrontará Bóris sobre o suposto envolvimento com sua filha. Já Malu, disposta a tirar o orientador de seu cargo na escola, investigará a troca de mensagens entre a estudante e o educador nas redes sociais.





Malu acusará Bóris de assediar Lica, enquanto o professor se defenderá, dizendo que tudo não passa de calúnia. Quando Lica e Marta (Malu Galli) descobrirem que ele está sendo acusado de assédio, a estudante e a mãe dela se revoltarão com os boatos. Depois de toda a confusão, Bóris conseguirá provar que é inocente.





Para Mouhamed Harfouch, Bóris foi um personagem bonito por passar a importância de tratar de temas como a educação. O ator acredita que, em tempos de intolerância e ignorância, apostar no esclarecimento, no senso crítico, na ciência e na verdade são fundamentais para a sociedade. "O educador é fundamental na formação de uma sociedade justa, ética, com valores e princípios e, sobretudo, democrática. Bóris educava para criar cidadãos e não passadores de ano. Ele formava seres humanos e isso é imprescindível em qualquer lugar do mundo", afirma o ator. (Estadão Conteúdo)