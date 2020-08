Série de vilanias em Totalmente demais

Eliza (Marina Ruy Barbosa) terá sua vida infernizada por Sofia (Priscila Steinman) (foto: João Cotta/GLOBO)



O retorno de Sofia (Priscila Steinman) vai bagunçar a vida da família em Totalmente demais, reprise exibida pela Globo. Nos próximos capítulos, a jovem fingirá amnésia para explicar seu sumiço enquanto todos acreditavam que ela estava morta. A garota dirá para os parentes que está começando a se lembrar do acidente de carro que havia sofrido e perguntará por Rafael (Daniel Rocha). Tudo é um plano para roubar o cofre da casa.

Quando encontrar o fotógrafo, Sofia chamará o rapaz de noivo e o abraçará, mas Rafael não acreditará na amnésia da ex. Enquanto isso, Lili (Vivianne Pasmanter) pedirá a Germano (Humberto Martins) que durma em seu quarto, para que a filha não desconfie de que eles não estão mais juntos. Rafael tentará convencer Lili de que há alguma coisa estranha na história contada por Sofia. No entanto, a mãe da moça não dará ouvidos ao namorado e terminará o relacionamento com ele.





Sofia não ficará satisfeita em acabar com o romance entre Lili e Rafael. A personagem também vai infernizar a vida de Eliza (Marina Ruy Barbosa), após dizer a Germano que deseja conhecer a meia-irmã. A vilã provocará um acidente com a ruiva, que ela cismou ter tomado o seu lugar na família. Por sorte, Cassandra (Juliana Paiva) e Fabinho (Daniel Blanco) socorrerão a mocinha.