Celso Portioli apresenta o quadro inédito Passa ou repassa, no SBT/Alterosa (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)



No quadro Passa ou repassa inédito deste domingo (9), a partir das 11h, Celso Portioli comanda as provas eletrizantes com a disputa entre esposas e maridos no programa Domingo legal, no SBT/Alterosa. No time azul, Nicole Bahls, Andréa Sorvetão e Li Martins enfrentam o time amarelo, com Marcelo Bimbi, Conrado e JP Mantovani.





Outra atração do programa é o Brincando em casa. Durante o quadro, Celso visita a casa do cantor Yudi Tamashiro. No jogo, o time do programa, formado por Gavião, Bruna e Diana, encarará Yudi e seus amigos Ana Vitória Zimmermann e Matheus Ueta.





Já no episódio Comprar é bom, levar é melhor, a família Ishibashi, de Hortolândia (SP), participará da ação. Eles contarão com R$ 80 mil para dividir entre os quatro participantes do clã, que terão 30 minutos para comprar o que quiserem na megaloja. Só que para levar os produtos para casa a família precisa passar por um quiz e responder sete perguntas sobre conhecimentos gerais.