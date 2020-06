Jojô quer Eliza e Arthur juntos

Fábio Assunção, Giovanna Rispoli, Marina Ruy Barbosa e Gloria Menezes (foto: Paulo Belote/Globo) Eliza (Marina Ruy Barbosa) é a única pessoa que Jojô (Giovanna Rispoli) quer ao lado de Arthur (Fábio Assunção) em Totalmente demais. Nos próximos capítulos da novela, a adolescente chegará a trancar o pai e a modelo no quarto, além de confiscar seus celulares. Tudo isso para que eles se aproximem de um jeito romântico. No entanto, a iniciativa dará errado, pois Carolina (Juliana Paes) chegará ao local e encontrará os dois no cômodo. A jornalista pensará que eles estão mantendo um caso. Enquanto isso, a filha do dono da Excalibur dirá a Stelinha (Glória Menezes) que fará de tudo para a ruiva e o empresário ficarem juntos definiticamente.





Apesar da aprovação de Jojô, Eliza não vai querer saber de Arthur e ainda estará sofrendo por ter sido obrigada a se afastar de Jonatas (Felipe Simas). A ruiva foi intimada por Stelinha e o dono da agência de modelos a terminar o namoro com o rapaz para focar completamente no concurso Garota Totalmente Demais. Caso contrário, ela deixaria de ser a candidata deles para a competição. Com medo de não ter como melhorar de vida para tirar sua família das mãos de Dino (Paulo Rocha), a mocinha acabou cedendo.





Mesmo assim, Stelinha terá medo de Eliza não conseguir vencer o concurso. A personagem se encontrará com Carolina e prometerá que ela se casará com Arthur, com a condição de que a jornalista desconsidere a aposta feita com o empresário. Ela estranhará esse interesse da mãe do amado, mas aceitará participar do plano dela para fisgar o playboy. Quem não vai gostar nada disso é Jojô, que avisará à avó que fará o possível para transformar Eliza em sua futura madrasta.