Segredos e mentiras em Novo mundo

Na trama das 18h, Anna (Isabelle Drummond) descobrirá as falcatruas do marido Thomas (Gabriel Braga Nunes) (foto: Estevam Avellar/Globo)







Nos próximos capítulos de Novo mundo, Anna (Isabelle Drummond) perceberá que Thomas (Gabriel Braga Nunes) esconde algum segredo. Primeiro, a mocinha encontrará a sala secreta do marido, mas ele a convencerá de que não sabia da existência do local. No entanto, a desconfiança aumentará ainda mais quando a professora de Leopoldina (Letícia Colin) descobrir que o oficial da Marinha Inglesa foi marujo de seu pai, Sir Edward Millman (Ney Latorraca).





Na trama, Anna resolverá olhar os bolsos da farda de seu pai e achará um papel com os nomes dos tripulantes que viajaram com ele e identificará Thomas como um dos marujos. O marido havia lhe dito no começo do folhetim que não tinha conhecido o sogro, mas a escritora chegará à conclusão de que ele estava mentindo o tempo todo. Então, o oficial flagrará a esposa em seu escritório e estranhará seu comportamento.





Indignada após as descobertas, Anna mostrará o papel que encontrou para Thomas e o confrontará sobre a verdade. Ainda exaltada, a protagonista questionará o motivo de o marido ter mentido para ela, quais são as suas reais intenções e se foi ele quem matou seu pai, que está desaparecido desde a tal viagem.O vilão admitirá que conheceu o sogro, porém inventará uma história para enganar a esposa. Entretanto, Anna ficará com a pulga atrás da orelha. Em um encontro com Joaquim (Chay Suede), ela afirmará que descobrirá o que aconteceu com seu pai. Enquanto isso, o vilão mandará Elvira (Ingrid Guimarães) destruir as provas contra ele para manter a esposa ao seu lado.





LEMBRANÇAS





Segundo Gabriel Braga Nunes, as memórias da época das gravações, em 2017, continuam frescas em sua cabeça. "Foi muito divertido fazer o Thomas. Ele foi bem recebido pelo público e pela crítica. As cenas do personagem que mais gosto são as sequências do casal Anna e Thomas confinados em casa. Gravávamos sempre trancados no estúdio, com ar-condicionado e quatro câmeras", revela o ator. (Estadão Conteúdo)