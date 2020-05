Documentário segue os passos de Michelle Obama

''Tem sido difícil nesses dias se sentir calmo e esperançoso, mas espero que, assim como eu, vocês consigam encontrar felicidade e respiro (no documentário)'' Michelle Obama, ex-primeira-dama dos EUA



Michelle Obama é a estrela do documentário Minha história (Becoming), disponível na Netflix. A produção segue os passos da ex-primeira-dama americana durante a turnê global de lançamento do seu famoso livro de memórias. A estreia é a mais nova parceria da família Obama com o serviço de streaming depois do lançamento de American factory, em 2019, que venceu como melhor documentário no Oscar deste ano.