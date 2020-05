Vingança, tirania e fúria

Chalaça (Romulo Estrela) tenta impedir Domitila (Agatha Moreira) de encontrar Dom Pedro, mas a amante do regente chega ao Rio de Janeiro... (foto: Raquel Cunha/GLOBO )



Chalaça (Romulo Estrela) fez o que era possível para Domitila (Agatha Moreira) não chegar perto de Dom Pedro (Caio Castro) em Novo mundo. Mas, nos próximos capítulos da novela das 18h da Globo, a esposa de Felício (Bruce Gomlevsky) cansará de esperar pela boa vontade do amante e incentivará Francisco (Alex Morenno) a montar uma comitiva para apoiar o príncipe regente no Rio de Janeiro. Afinal, o marido de Leopoldina (Letícia Colin) está passando por maus momentos e quase sendo obrigado por Avilez (Paulo Rocha) e as cortes portuguesas a voltar para Portugal.

Então, Domitila usará isto como desculpa para se aproximar do monarca e dirá que vai com o irmão na viagem.

Embora consiga colocar os pés na corte de Dom Pedro com esse plano, ela não esperava que Benedita (Larissa Bracher) ouvisse sua conversa e conquistasse uma vaga na comitiva do irmão. Chalaça se surpreenderá com a presença da amante e sua irmã no Rio de Janeiro, porém será obrigado a levá-las ao encontro do príncipe. Enquanto isso, Thomas (Gabriel Braga Nunes) perceberá a tensão de Chalaça ao observar Domitila.

...Entretanto, Domitila é traída pela irmã, Benedita (Larissa Bracher), que consegue audiência com o príncipe (Caio Castro) antes dela, despertando sua cólera (foto: João Miguel Júnior/GLOBO )

Mesmo com todo empenho da futura marquesa de Santos, Benedita conseguirá tapeá-la e se encontrará com Dom Pedro primeiro que ela. Então, Domitila se enfurecerá ao saber que sua irmã teve uma audiência com o príncipe e discutirá com a rival. Afinal, tinha planos de seduzir o marido de Leopoldina, conseguir sua ajuda para se livrar do casamento com Felício e ficar com a guarda dos filhos.

Revoltada por falhar na primeira tentativa, ela atacará a carruagem de Benedita para se vingar da irmã. Por sua vez, a outra ficará apavorada após o atentado, ao se ver sob a mira do revólver de Domitila. Depois, a vilã não poupará ameaças e ainda a expulsará de casa.

Para Larissa Bracher, interpretar Benedita foi um marco em sua carreira. "Vinha de personagens mais solares, mais leves. Ela me deu a oportunidade de fazer cenas muito fortes, de briga, tirania, principalmente com a Agatha Moreira", relembra a atriz. (Estadão Conteúdo)