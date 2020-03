Domingo legal de cara nova

Com seus times, Danilo Gentili e Eliana vão se enfrentar no Passa ou repassa, no SBT/Alterosa (foto: Beatriz Nadler/SBT)

A partir deste domingo (8), o Domingo legal, atração do SBT/Alterosa, volta da temporada de férias com novidades neste domingo (8), a partir das 11h. O quadro Passa ou repassa, um dos maiores sucessos do programa, estreia logotipo, novas bancadas e também passa a contar com provas mais eletrizantes. Celso Portiolli continua apresentando a atração e vai comandar, ao vivo, uma supercompetição entre o time da Eliana – Narcisa (Tiago Barnabé), Santos e Matheus Ceará – enfrentando a equipe do apresentador Danilo Gentili, composta por Léo Lins, Juliana e Diguinho. A promessa, como sempre, é de torta na cara.