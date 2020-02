Fox prepara série sobre a trajetória de Silvio Santos

A trajetória pessoal e profissional de Silvio Santos (foto) será transformada em série. A produção da Fox já começou a ter o elenco definido. André Frateschi, que venceu o Popstar, e Pablo Sanábio, de Sob pressão, estão confirmados. Os atores vêm se reunindo para a leitura do texto. A estreia está prevista para o fim do ano.





A esperança está de volta

“Se você está precisando de dinheiro para resolver uma situação na sua casa ou na sua família, mande uma carta para o SBT e pode ser que seu problema seja resolvido.” É assim que a emissora de Silvio Santos está anunciando a volta de um dos programas mais icônicos dos anos 1980, o Porta da esperança. Desde que a novidade veio à tona, a produção recebeu cerca de 10 mil cartas. A previsão de estreia é março, com exibição do SBT/Alterosa. Interessados podem enviar correspondência para Avenida das Comunicações, 4, São Paulo-SP. CEP: 06276-905.





(foto: Estar Comunicação/divulgação)

Do céu para as novelas





O ator, apresentador e diretor Max Fercondini (foto) está pilotando seu monomotor do Oiapoque ao Chuí para registrar imagens de belas localidades remotas do país. Boa parte desse material será utilizado no primeiro capítulo do novo folhetim das 18h da Globo, Nos tempos do imperador, que tem estreia prevista para 30 de março. A novela aborda o reinado de dom Pedro II. O mineiro Selton Mello fará o protagonista.





O amor está no ar





Depois da série sobre as grandes vilãs da história da televisão, o Viva prepara uma produção sobre os casais mais marcantes da telinha. Entre eles estão Viúva Porcina (Regina Duarte) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte), de Roque Santeiro; Félix (Mateus Solano) e Niko “Carneirinho” (Thiago Fragoso), de Amor à vida; e Teresa (Fernanda Montenegro) e Estela (Nathalia Timberg), de Babilônia. Serão 13 episódios.





(foto: Pulse Films/divulgação)



Filme de Gael no Canal Brasil





Chicuarotes (foto), longa-metragem dirigido pelo mexicano Gael García Bernal, estreia no Canal Brasil, na terça-feira (11), às 22h. Em seu segundo trabalho como diretor, o premiado ator mostra a dura realidade nas periferias da Cidade do México. O filme fala de violência doméstica, do desprezo do Estado pelos pobres e da falta de esperança de jovens sem acesso à educação e ao mercado de trabalho. O elenco conta com Benny Emmanuel e Gabriel Carbajal.





ON

Para Poder em foco, do SBT/Alterosa. Além de sempre receber personalidades de relevância da política que rendem ótimas entrevistas, o apresentador Fernando Rodrigues conduz o programa com maestria.





OFF

A nova novela das 19h da Globo ainda não mostrou a que veio. A trama não engrena e alguns atores, como Vitória Strada, gritam demais. Já há uma campanha nas redes sociais: Salvem Salve-se quem puder.