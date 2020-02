Triz Pariz diz que Lili deveria terminar o noivado em 'Éramos seis'

(foto: Raquel Cunha/divulgação)





Triz Pariz é contra o relacionamento de Lili e Julinho (André Luiz Frambach) em Éramos seis (Globo). Sua personagem é apaixonada pelo filho de Lola (Gloria Pires), mas ele também dá esperança para Soraia (Raysa Bratillieri). Mesmo noivo da filha de Genu (Kelzy Ecard), o rapaz não resiste ao charme da herdeira de Assad (Werner Schünemann) e trai o compromisso firmado com a outra jovem. Para a atriz, Lili bem poderia namorar Marcelo (Guilherme Ferraz).





“Gostaria que a Lili terminasse o noivado com Julinho. Ela merece coisa melhor. Já houve um leve climinha com o Marcelo. Nesse triângulo com a Soraia, quem está mais errado é o Julinho ao fazer as duas de gato e sapato. Elas deveriam se unir”, comenta Triz.





Os atores que interpretam Julinho e Soraia já formaram um casal em Malhação: Vidas brasileiras, atração da Globo em 2018. Além disso, são namorados na vida real. Segundo Triz, esse fato não a intimidou. “Não fiquei com medo, pois estou fazendo a minha parte. Não foi algo ameaçador nem nada. É bom contracenar com os dois. Só acho ruim que em todas as cenas de Lili com Soraia rola alguma agressão. Não deveria ser assim”, comenta.





Com a chegada da Revolução de 1932 à trama, Triz revela que o núcleo de Genu deixará a leveza de lado e ganhará densidade por conta dos conflitos envolvendo Virgulino (Kiko Mascarenhas) e Lúcio (Jhona Burjack). “Antes, esse núcleo era um alívio para a história, mas agora começam as relações mais pesadas, pois São Paulo vai entrar em guerra”, observa. (Estadão Conteúdo)