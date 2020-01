Cássio Gabus defende o amor de Afonso e Lola em 'Éramos seis'

Cássio Gabus Mendes e Gloria Pires vivem um amor maduro em Éramos seis (foto: Estevam Avellar/divulgação)

Lola (Gloria Pires) enfrenta um obstáculo atrás do outro em Éramos seis, a novela das 18h da Globo. No meio de tantos problemas, a matriarca da família Lemos reencontra o amor nos braços de Afonso (Cássio Gabus Mendes). Amigos de longa data, os dois assumem seus sentimentos mais cedo do que o previsto nesta nova versão criada por Angela Chaves para a trama de Maria José Dupré, publicada originalmente em 1943.





“Todo mundo deseja um final feliz e, como a gente está vivendo tempos difíceis, ninguém quer ver esta mãe padecer. As pessoas esperam algo diferente nesta versão: algo pra cima, que Lola se realize e tenha felicidade. Adoro, acho lindo, e estamos trabalhando nesse sentido”, afirma Gloria.





Os sentimentos de Lola e Afonso se transformam com o decorrer do tempo, mas mantendo a inocência do primeiro amor. Para Cássio Gabus Mendes, não importa que os dois sejam maduros, pois as sensações da paixão não mudam com o passar dos anos.





“A paixão te confunde, te derruba, faz você ficar ridículo em qualquer idade. Quando a gente está muito apaixonado, o que é uma delícia, fala barbaridades”, comenta o ator. “Outro dia, fiz uma cena que mostra como é delicada uma relação assim. Quando acabamos a sequência, nos perguntamos se tínhamos 11 ou 12 anos. Não acho que amadurecer te dá o privilégio de ter o controle. (Paixão) É um sentimento mais forte do que você”, observa Cássio.





Já havia a previsão de que Lola e Afonso engatariam um romance, mas Gloria admite que, inicialmente, não esperava que esse amor se concretizasse. Na opinião dela, a perseverante Lola, ao mostrar todo o seu aprendizado com a dor, cativa não só Afonso, mas também o público.





Esse é o quarto encontro de Gloria e Cássio em novelas da Globo. O primeiro ocorreu em Vale tudo (1988), seguido por Desejos de mulher (2002) e Babilônia (2015). “Estamos construindo esse envolvimento, a amizade que vira amor. O Cássio é um parceirão”, elogia a atriz. (Estadão Conteúdo)