SBT transmitirá o carnaval de Salvador para o Brasil

(foto: Leonardo Nones/SBT/Divulgação)

Pelo 10º ano consecutivo, o SBT será a emissora oficial do carnaval de Salvador. O SBT Folia mostrará a festa para todo o Brasil. Durante cinco dias, Helen Ganzarolli (foto), Nadja Haddad e Léo Sampaio, apresentador da baiana TV Aratu, comandarão as transmissões. A agenda começa na sexta-feira, 21 de fevereiro, à meia-noite e meia, diretamente do estúdio exclusivo montado no Circuito Barra/Ondina. O último dia de transmissão será a terça-feira gorda, 25 de fevereiro. A cobertura contará também com a participação especial de Milene Pavoró (integrante do Programa do Ratinho) e de Tiago Barnabé (a Narcisa do Programa Eliana). Os mineiros vão acompanhar tudo pela TV Alterosa. Pelo 10º ano consecutivo, o SBT será a emissora oficial do carnaval de Salvador. O SBT Folia mostrará a festa para todo o Brasil. Durante cinco dias, Helen Ganzarolli (foto), Nadja Haddad e Léo Sampaio, apresentador da baiana TV Aratu, comandarão as transmissões. A agenda começa na sexta-feira, 21 de fevereiro, à meia-noite e meia, diretamente do estúdio exclusivo montado no Circuito Barra/Ondina. O último dia de transmissão será a terça-feira gorda, 25 de fevereiro. A cobertura contará também com a participação especial de Milene Pavoró (integrante do Programa do Ratinho) e de Tiago Barnabé (a Narcisa do Programa Eliana). Os mineiros vão acompanhar tudo pela TV Alterosa.





Leandro Karnal debate fama e fé

Neste domingo (26), a partir das 19h, o programa Café filosófico, da TV Cultura, vai discutir o tema “Fama e fé: Sagrado e profano no mundo do espetáculo”. Guiada pelo historiador e professor Leandro Karnal (foto), a atração contará com a participação da cantora Fafá de Belém. Eles conversam sobre a prática da fé por parte de quem é idolatrado por muitas pessoas e comentam o novo papel do celular, considerado o “oráculo” da contemporaneidade.





De volta a Éramos seis

A atriz Luciana Braga fará participação afetiva em Éramos seis, novela da Globo. No folhetim de Angela Chaves, ela será Zulmira, mulher de Felício (Paulo Rocha). A personagem vai se recusar a assinar o desquite ao flagrar o marido beijando Isabel (Giullia Buscacio), justamente o papel de Luciana na versão que o SBT/Alterosa exibiu em 1994 (foto). O elenco contava com Irene Ravache, Jandir Ferrari e Tarcísio Filho, entre outros. A atriz estava na Record. Sua última trama global foi Negócio da China (2008).





Otaviano fecha com o GNT

Começaram as gravações de Extreme make over Brasil – Casa dos sonhos, programa que Otaviano Costa vai apresentar este ano no canal pago GNT. Ele deixou a Globo no começo de 2019. Produção da Endemol Shine Brasil, o reality promete transformar a vida de 10 famílias, reformando totalmente a casa onde elas moram.





• • •



O programa montou um time de peso para ajudar Otaviano em sua nova missão: o arquiteto Duda Porto, a engenheira Bruna Arruda, o designer de interiores Diogo Oliveira e a youtuber Paloma Cipriano. Todos vão pôr a mão na massa para tornar realidade os sonhos de cada família. A estreia deve ocorrer ainda no primeiro semestre.





ON

Para a nova temporada de Fazendo a festa, no GNT. Além do carisma da apresentadora Fernanda Rodrigues, o programa sempre traz ideias criativas e de bom gosto para os aniversários da garotada.





OFF

Para a trama sem pé nem cabeça do casal (Débora Lamm) e Matias (Milhem Cortaz) em Amor de mãe. O marido tira satisfações com o suposto amante para ver se mulher usou o seu “vale night”. Surreal.