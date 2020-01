Controle remoto

(foto: Lis Pedra/Divulgação)

Bom sucesso está chegando à sua última semana e continua destacando o papel da literatura na formação das pessoas. Esse, aliás, foi um dos seus principais trunfos. Nos capítulos finais, quem vai fazer participação mais do que especial é a escritora mineira Conceição Evaristo (foto). A autora de Becos da memória e Insubmissas lágrimas de mulheres prestigiará o lançamento do livro de estreia da jovem Alice (Bruna Inocêncio), filha da protagonista Paloma (Grazi Massafera), e dará conselhos para a moça.





Troféu Imprensa já tem data marcada

Um dos prêmios mais disputados da TV brasileira já tem sua data definida. Silvio Santos bateu o martelo e marcou para 26 de abril, um domingo, a edição do Troféu Imprensa, considerado a premiação mais antiga e famosa do Brasil, transmitida pelo SBT/Alterosa. O apresentador e os jurados gravam a atração três dias antes nos estúdios da emissora paulista. O troféu surgiu em 1958 e foi uma criação do jornalista Placido Manaia Nunes (1934-2007), que durante muitos anos fez parte do júri.





(foto: João Raposo/Divulgacao)

A semana será movimentada para João, vivido por Igor Jansen (foto) em As aventuras de Poliana, sucesso do SBT/Alterosa. Ruth (Myrian Rios) fica perplexa depois da descoberta de que o garoto é seu sobrinho. Revoltado após um desentendimento na escola, ele foge para a rodoviária com seu cãozinho Feijão. A tia e Marcelo (Murilo César) vão atrás do menino e, após muitas buscas, o encontram. Ruth acabará cedendo, levará João para sua casa e lhe mostra uma foto de sua verdadeira mãe. A novela teen vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 20h50.





Humor na Globo

Na próxima terça (21), estreia Fora de hora, nova aposta da Globo para o humor, que será apresentado por Paulo Vieira e Renata Gaspar. A atração mistura jornalismo, crítica e comédia e tem a intenção de ser um telejornal cômico, mas com notícias reais. O programa vai ao ar sempre às terças-feiras, após o Big Brother Brasil, e contará com um “time de repórteres”: Marcelo Adnet, Júlia Rabello, Caito Mainier, Eduardo Sterblitch, Luís Lobianco e Marcius Melhem.





ON - Amor de mãe vem trazendo gratas surpresas no elenco. Humberto Carrão, o Sandro, e Jéssica Ellen, a Camila, estão dando show de atuação. Sem contar que interpretam personagens muito interessantes e com várias nuances.





OFF - As reprises lamentavelmente invadem a programação neste começo de ano. Enquanto os programas de fofoca da RedeTV! exibem reportagens de três, quatro meses atrás como se fossem novidades, o Agenda, da Rede Minas, traz uma “agenda” com lançamentos de 2019.