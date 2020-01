Controle remoto

Tragédia de Mariana vira filme

O rompimento da Barragem do Fundão, em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em 2015, vai virar filme de ficção. Mar de lama, do diretor Gerson Sanginitto (Área Q e Vestido pra casar) começa a ter seu elenco divulgado. O ator Murilo Rosa (foto) será o protagonista. Na trama, ele viverá um homem que tenta salvar os dois filhos, mas só consegue resgatar um. O roteiro é baseado numa história real.





Música de qualidade

A série Musicalmente na América Latina chega ao Curta! celebrando performances históricas nos anos 1970 e 1980 de grandes nomes da música latino-americana. O primeiro dos quatro episódios, que vai ao ar na segunda (13), a partir das 23h, traz show gravado em outubro de 1978 na cidade suíça de Lugano, com um quarteto memorável: Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Miúcha e Toquinho. Eles cantam clássicos da bossa nova, como Desafinado, Águas de março e Garota de Ipanema. Os episódios seguintes terão como protagonistas Mercedes Sosa, Toquinho e Milton Nascimento, em performances individuais.





Casas são destaque no GNT

O Casa brasileira: Cidades retorna ao GNT a partir de hoje (12), sempre aos domingos, em dois episódios por dia, começando às 21h30. Na estreia, a jornalista Sônia Bridi apresenta sua casa sustentável e ecológica, e a estilista Isabela Capeto mostra o seu apartamento misto de ateliê. Também será conhecida uma residência dos anos 1920, cheia de história. Em seguida, às 22h, será mostrada a casa projetada pelo arquiteto Miguel Pinto Guimarães para o ator Murilo Benício. Além disso, a atriz Luiza Mariani recupera a memória da residência dos pais e a transforma na sua atual morada.





Betty a feia em Nova York estreia no SBT/Alterosa (foto: Telemundo/divulgação)

O SBT/Alterosa bateu o martelo e confirmou a estreia da novela Betty a feia em Nova York. A trama da Telemundo é norte-americana, mas falada em espanhol, e vai substituir Abismo de paixão a partir de 27 de janeiro. Apesar de a produção ser inédita no Brasil, sua história é bem conhecida por aqui, já que é uma versão da colombiana Betty, a feia, que foi exibida pela RedeTV!, em 2002. Protagonizado por Elyfer Torres (foto), o folhetim conta a história de uma jovem talentosa e inteligente que acaba aceitando um cargo abaixo de seu nível em uma empresa após ter seu currículo recusado em outras instituições por causa de sua aparência. Neste novo trabalho, ela tenta se destacar em meio a comentários desagradáveis que ouvirá, ao mesmo tempo em que encontra o amor da sua vida. Por falar em Betty, a feia, o criador da versão americana da série, Silvio Horta, foi encontrado morto na terça-feira (7), aos 45 anos. Segundo a família, o produtor e roteirista lutava contra a depressão e o vício em drogas.





Anitta em Amor de mãe

A poderosa está com tudo e não está prosa. Anitta vai fazer participação especial em Amor de mãe. Apesar de já ter participado de algumas novelas e filmes, é a primeira vez que ela interpreta uma personagem. Nos outros projetos, a cantora fez ponta como ela mesma. Na trama de Manuela Dias, a estrela pop será uma fã capaz de tudo para se aproximar de seu ídolo, Ryan (Thiago Martins): “Vai ser muito legal estar do outro lado, do lado do fã mesmo. Vou representar essas pessoas”, declarou em entrevista ao portal Gshow. As cenas estão previstas para ir ao ar no fim de fevereiro. Nas redes sociais, o ti-ti-ti era de que a cantora teria também trocado beijos com o ator no camarim. Entretanto, a Poderosa negou.





ON - A atriz luso-brasileira Joana de Verona dá show nos sotaques e na atuação, tanto como a brasileira Adelaide em Éramos seis, na Globo, quanto a Beatriz, protagonista da novela portuguesa Ouro verde, na Band.





