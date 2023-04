E o Rio, de janeiro a dezembro, continua com sempre: lindo

Nada melhor do que não fazer nada... As belas paisagens da Barra da Tijuca mostram o tanto de encanto o turista pode descobrir além da Zona Sul (foto: Edésio Ferreira/EM)



Como diz a letra da canção de Gilberto Gil, “o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março...” mas em abril, e creio que o ano inteiro, não seja diferente. Como viajar é sempre bom, mesmo que seja para lugares que você já conhece. Há sempre uma descoberta a ser feita, basta se permitir a um novo olhar e enxergar o tão lindo está por vir. Assim, foi esse olhar para esse novo ”Rio”.

Acostumado sempre a visitar as praias da Zona Sul, como Leme, Copacabana e Ipanema, ficava limitado às belezas do Rio que os gringos e, a maioria turistas, desfrutam da Cidade Maravilhosa. Desta vez, atravessei o túnel e me instalei na Tijuca. Para ser exato, na Barra da Tijuca – uma região surpreendente com belas praias, bons restaurantes, beleza natural e lugares escondidos, que vão muito além da imagem de apenas ser reduto de condomínios de luxo.

Ilha 'desconhecida' de prazeres

Passeio até a Ilha Gigoia, a pequena Veneza te espera no Rio de Janeiro (foto: Edésio Ferreira/EM)

Uma pequena Veneza te espera na Barra da Tijuca. Estamos falando da Ilha da Gigoia, no meio da Lagoa da Tijuca, um lugar desconhecido por muitos mineiros e, já para os cariocas, um recanto de tranquilidade, natureza exuberante e ar bucólico, que contrasta com a agitação do restante da cidade.

A ilha é cercada por canais e manguezais e só pode ser acessada por meio de pequenas embarcações que partem da orla da Barra da Tijuca. Uma vez na ilha, os visitantes podem desfrutar de uma série de restaurantes especializados em frutos do mar, além de outras opções gastronômicas, como pizzarias e sorveterias.

A ilha também é um lugar muito procurado por praticantes de esportes náuticos, como canoagem e stand-up paddle, devido às águas calmas e cristalinas dos canais que a cercam. Além disso, a ilha conta com uma pequena praia que costuma ficar lotada nos dias de sol.

Apesar de ser um lugar bastante turístico, a Ilha da Gigoia ainda mantém um ar de exclusividade e privacidade, o que a torna um refúgio perfeito para quem quer fugir da agitação da cidade e desfrutar de momentos de paz e tranquilidade em meio à natureza.

Várias Tijucas

Com 14 quilômetros de extensão, mar mais agitado, a Praia da Barra é bastante procurada pelos amantes do surfe (foto: Edésio Ferreira/EM)

Apesar de terem o mesmo nome, Tijuca, é o bairro. A floresta da Tijuca é o parque que faz a ligação da Zona Oeste à Norte. E, Barra da Tijuca - é a orla da praia. Que começa no posto 1, e vai até o 9. Literalmente, barra, é o encontro das águas. Tijuca, é o caminho que vai ao mar. Daí, Barra da Tijuca.

Com as mudanças dos últimos anos na região, o acesso ao bairro ficou mais rápido e, com isso, ganhou mais visibilidade. Novos hotéis se instalaram na orla, alavancando assim, o turismo na Zona Oeste carioca. Sem aquele trânsito caótico pela manhã, comum nos grandes centros, fico meio impressionado com o local. Simplesmente sensacional. Favorecido pelo andar do hotel onde fiquei, acordo com o barulho do mar, me deparando com uma vista maravilhosa do mar e da barra. Opções de praias é que não faltam, como a praia do Pepê, famoso piloto de asa delta. É uma praia dentro de outra, bem no início da Barra da Tijuca.

Rio Verde

Do alto do Parque Nacional da Tijuca, o turista tem uma vista espetacular da Pedra da Gávea e da Barra vistos (foto: Edésio Ferreira/EM)

Para quem é adepto de uma boa caminhada, ou mesmo fã de um pedal, o Parque Nacional da Tijuca é ótimo. Ao que tudo indica, a consciência ecológica já vem de há alguns séculos. Isso, porque, em 1861, Dom Pedro II já demonstrava preocupação com a mata. Tanto, que a declarou como floresta protetora. O parque, é considerado a maior mata reflorestada do mundo, com uma área de mais de 39 km2. Abriga em seu interior, uma enorme diversidade de fauna e flora. Ainda hoje, é possível deparar com resquícios de ruínas, do primeiro ciclo do café.

Uma bela cascata de 35 metros de queda, também integra essa maravilhosa selva. Que segundo a história, ali, no ano de 1817, o artista francês - Nicolas Antoine Taunay, encantado pelo lugar, construiu uma pequena casa próximo da cascatinha, para imortalizar a beleza da queda d’água em seus quadros. Originando assim, o nome do local, Cascatinha Taunay.

Próximo dali, fica a capela de Mayrink - Construída em 1850 pelos franco maçons - quando o ciclo do café ainda imperava, a capela, consagrada à Nossa Senhora da Glória, leva a estrela de 8 pontas em cima. Com capacidade para 50 pessoas, abre uma vez por mês, para missa e batizado em geral.

De quebra, sambinha na Urca

Aproveitando o passeio ao Rio , que tal uma ida até a Urca? Com uma mureta com mais de 1quilômetro de extensão, o lugar tem a fama de reunir famosos da cidade. Ao entardecer, turistas e moradores da cidade ficam sempre atentos à roda de samba. Entre antigos sabinhas de Cartola e Noel Rosa, a magia carioca se estende noite adentro. Tudo isso, regado a uma boa cervejinha, acompanhado de um delicioso pastelzinho feito no bar em frente.

Enquanto no horizonte, aviões que aterrissam no aeroporto Santos Dumont, dão a impressão de que vão tocar a água. Outros turistas, vislumbram a paisagem a bordo de um restaurante flutuante, enquanto barcos de passeios turísticos e, veleiros - transitam incessantes pela Baía de Guanabara.