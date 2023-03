"O turismo respeita as mulheres" é tema da campanha do Mtur contra assédio

Nessa semana estourou o escândalo que ficou conhecido como "curso da pegação", onde "coaches" americanos vendiam cursos para "conquistar mulheres" por até US$ 50 mil. Os autores estão sendo investigados pela polícia de São Paulo. Diversas mulheres que participaram de uma festa em uma mansão no Morumbi, bairro nobre da capital paulista, prestaram queixa à polícia e disseram terem sido enganadas. Algumas delas relataram à polícia que o evento tinha menores de idade e que não faziam ideia de que a festa se tratava de uma "aula prática" em um curso de "pegação".

Combater a exploração sexual promovendo um turismo mais seguro é uma das prioridades do Ministério do Turismo (foto: FreePic)



Em resposta a esse e outros lamentáveis episódios de assédio sexual envolvendo turistas estrangeiros no país, o Ministério do Turismo lançou nessa sexta-feira (17/3) a campanha “O turismo respeita as mulheres”. O objetivo da pasta é provocar uma grande mobilização, envolvendo órgãos governamentais, trade turístico, sociedade civil e cidadãos, esclarecendo que esses atos são criminosos e nada se relacionam com o turismo.

"Precisamos nos posicionar e denunciar situações como essas às autoridades competentes. Exploração sexual não é turismo, é crime e todos nós temos que estabelecer essa rede de proteção importante!" Daniela Carneiro, ministra do Turismo







Em vídeo institucional divulgado nas redes sociais, que marca o início da mobilização do governo federal, as ministras do Turismo, Daniela Carneiro, e das mulheres, Cida Gonçalves, alertam que situações de assédio ou importunação sexual devem ser denunciadas às autoridades competentes.A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, endossou a ação. “Nós, do governo federal, estamos vigilantes para proteger as mulheres de todo e qualquer tipo de violência e misoginia. E esse combate também ocorrerá no âmbito do turismo”, esclareceu Cida Gonçalves.





A hashtag #OTurismoRespeitaAsMulheres envolverá as ações da campanha, que prevê a divulgação de vídeos também nas redes sociais com o posicionamento de mulheres que atuam no setor de turismo, além de promover ações de conscientização para avançar em ações sobre o tema. Combater a exploração sexual promovendo um turismo mais seguro é uma das prioridades da ministra do Turismo, Daniela Carneiro.





No carnaval deste ano, o Ministério do Turismo aderiu à ação #BlocoDisque100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que incentivou o respeito entre todos durante o carnaval. A ação se relacionou com o Código de Conduta Brasil – iniciativa do MTur que promove a conscientização de empresas e prestadores de serviços turísticos sobre o combate à exploração sexual infantil no turismo, mobilizando-os como importantes agentes de denúncia a supostos crimes a partir do Disque 100.