Capitólio se recupera e entra em clima de festa

Vista de cânion na região do Lago de Furnas, um dos pontos mais procurados na cidade: empresários se unem para divulgar outros destinos na cidade (foto: Fotos: Leandro Couri/EM/D.A Press - 14/1/22)





Os empresários, donos de pousadas e guias de turismo estão animados com o réveillon na região do Lago de Furnas, em Capitólio, no Sul de Minas. A procura já se iguala à virada de 2019, ano em que o turismo estava a pleno vapor na região, antes da pandemia da COVID-19. A Prefeitura de Capitólio espera receber 30 mil turistas para a festividade neste fim de semana. De acordo com o prefeito Cristiano Geraldo da Silva (PP), está bastante alta a ocupação da rede hoteleira, que conta com mais de 300 pousadas e 4 mil leitos, fora as casas de Airbnb e de temporada em Escarpas do Lago. “Fizemos uma pesquisa na semana passada que indicou que as pousadas e hotéis estão com uma média de ocupação de 70% a 80%”, afirma o prefeito.





Em janeiro, a região se recuperava dos impactos econômicos do isolamento social quando ocorreu a queda do paredão de rochas nos cânions na represa, que deixou 10 mortos. O inquérito policial apontou que a tragédia foi motivada por causas naturais. Em resposta à tragédia, o município tornou ainda mais rígido o protocolo de segurança para visitar os atrativos turísticos, em especial o lago. “Desde a retomada de visitação aos cânions, da reabertura, seguimos o protocolo de segurança estabelecido pelos geólogos, municípios, e pela Marinha. Tem dado muito certo”, avalia o prefeito.





Os empresários se uniram e lançaram o Capitólio em Movimento, que desenvolve ações para fomentar o turismo. “Muitas pessoas achavam que o município de Capitólio estava fechado e que só havia os cânions para visitar. Por isso, temos trabalhado bastante para divulgar os demais atrativos que temos. Graças a Deus, a demanda tem aumentado bastante”, avalia o chefe do Executivo.

Opções

O proprietário da Escarpas Eco Village, Vitor Oliveira Vasconcelos, avalia que esse é o melhor réveillon dos últimos três anos. Ele conta que, de 26 de dezembro a 8 de janeiro, a ocupação do estabelecimento será de 100%. De 9 a 31 de janeiro, 75% das reservas foram realizadas, e ele espera que esse percentual aumente com a aproximação das férias. Vitor destaca a variedade dos roteiros, com passeios náuticos, e nos complexos da Capivara, Trilha do sol, Canela de Ema, Mirante dos Cânions. “O Capitólio em Movimento fez com que os empresários se unissem em busca de profissionalização e divulgação do destino.O resultado desse trabalho foi visto nos feriados de setembro, outubro e novembro”, diz.





Na avaliação do empresário, o desafio é a divulgação dos destinos e a atração de novos investimentos. “Somos privilegiados pela localização, portanto temos um potencial enorme, além do turismo náutico, temos ecoturismo, turismo de aventura, rural envolvendo a agricultura familiar, gastronômico e cultural”, afirma o empresário que é vice-presidente da Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio (Ascatur). Em sua avaliação, a tragédia de um ano atrás foi superada.





Na represa, são mais de sete pontos que podem ser visitados pelos turistas. No entanto, há um movimento para divulgar outros atrativos da região e diversificar as possibilidades a quem chega à região. “Temos avançado bastante no turismo rural, montamos turismo envolvendo a agricultura familiar. Tem aqui a produção de uva. Agora está sendo feita a colheita. Também temos diversificado bastante o turismo gastronômico”, ressalta o prefeito.

Cachoeiras

Conhecido por “Mar de Minas” devido à beleza do Lago de Furnas, o município de Capitólio tem mais de 60 cachoeiras, que, muitas vezes, ficavam desconhecidas pelo público que visitava a represa. No Complexo da Capivara, por exemplo, os turistas podem visitar duas cachoeiras: a Capivara e a Pedra Ancorada, além de piscinas e ofurôs naturais. Em meio a vegetação do Cerrado, a Pedra Ancorada tem queda d’água de 10 metros de altura. Já a queda da Capivara, um pouco menor, forma poço de 300 metros quadrados muito apreciado para banho.





Da entrada do complexo até a primeira cachoeira, a Pedra Ancorada, o visitante faz uma caminhada de 200 metros, e, depois, segue por mais 900 metros até a Capivara. “Hoje está chovendo, mas estamos com um movimento legal. No final de semana do réveillon, esperamos um número bom de turistas. Devemos receber 2 mil turistas no complexo na sexta, sábado e domingo. Já temos bastantes reservas, e o final de semana será bem movimentado”, afirmou o proprietário do Complexo, Leandro Maciel Silva, em entrevista na quarta-feira (28/12).









Patrulha da Marinha vistoria embarcação: desde o acidente em janeiro, protocolos de segurança foram aperfeiçoados para liberação da área

Para o próximo ano, a programação contará com festivais gastronômicos para poder dar uma opção para turistas. “As pessoas ainda não detêm todo o conhecimento em relação ao nosso turismo. E essa é uma das nossas dificuldades e um dos trabalhos que a gente vai intensificar mais em 2023”, afirma o prefeito.

Protocolo de Segurança

O Protocolo de Segurança prevê a visita diária de equipe de geólogo que determina a abertura dos cânions para a visitação. Determina ainda a avaliação diária por fiscais municipais e o uso por parte dos visitantes de capacete e colete nas lanchas. Também foi limitado o número de embarcações que podem circular por vez – aproximadamente 200 por dia. “Esse é o protocolo que a gente adotou para que o turista possa conhecer um dos pontos mais bonitos do Brasil, com total responsabilidade e segurança” , diz o prefeito.





O chefe do Executivo destaca que foi realizado o ordenamento náutico do local, que determina 50 metros dos paredões. É possível ver e fotografar os cânions de uma distância segura. “Estamos trabalhando com total responsabilidade e respeito aos nossos turistas, as pessoas que nos visitam. O município de Capitólio está aberto, preparado para receber turistas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aguardamos todos nos próximos verão”, conclui o mandatário.