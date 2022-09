Programa de turismo na TV destaca Minas nos 200 anos da Independência

O primeiro episódio do programa visita Ouro Preto, Patrimônio da Humanidade e berço da liberdade (foto: Samuel Guimarães/Divulgação)



"Se achegue, pode entrar, a casa é sua". Assim é o mineiro, famoso pela hospitalidade e pela capacidade de contar causos. Quem já visitou Minas Gerais sabe que o mineiro tem essa mania de querer agradar, de conquistar o visitante com um sorriso largo, pelo jeito simples e a fala mansa. Com dois minutos de prosa, ele te pega pelo braço (ou abraço) e te envolve em histórias mirabolantes com aquele sotaque mineirês tão peculiar. E para comprovar o que é ser mineiro raiz, nas comemorações dos 200 anos de Independência do Brasil estreia, nesta quinta-feira (8/9) na Rede Minas, o programa 'Rotas da Liberdade', sob o comando do apresentador Samuel Guimarães.









Quem visita Minas Gerais, vive e revive a letra da música "Oh, Minas Gerais": seja nas grandes cidades ou nas pequenas, seja nas históricas ou nas mais modernas, seja nas de ladeiras ou de planícies , o cântico é o mesmo: 'quem te conhece, não esquece jamais'. Durante 5 meses, Samuel Guimarães percorreu locais que estão no entorno da BR-040, no trajeto da Via Liberdade, onde conheceu cidades e distritos incríveis e as histórias de personagens anônimos. São pessoas simples, hospitaleiras que trazem na sua essência a riqueza do que é ser mineiro.

Em Catas Altas, um giro pela Capela Nossa Senhora do Carmo ou Santa Quitéria (foto: Samuel Guimaraes/Divulgação)

Na primeira temporada, o destino é Minas Gerais. São 40 cidades e distritos que vão ser apresentados ao público. A data de lançamento do programa e o local foram escolhidos a dedo: Ouro Preto, primeira cidade brasileira a receber o título de patrimônio mundial, pela Unesco. "Iniciamos uma viagem pela 040 contando fatos históricos ligados ao bicentenário da Independência do Brasil e por que Minas Gerais segura esse bordão da liberdade", diz o apresentador e repórter Samuel Guimarães, que lembra que o município mineiro foi sede de um dos principais movimentos separatistas do país: a Inconfidência Mineira. Samuel antecipa: "tem muitas curiosidades. Algumas que não estão nos registros históricos".

Samuel Guimarães é o guia desta viagem, jornalista por formação e turista por paixão. Para abrir a temporada em Ouro Preto, ele conta com o apoio de Peterson Bruschi, um historiador que pilota um drone sobre o passado mineiro preservado nas ladeiras. É a visão de cima apresentada por quem entende do passado tão rico da velha capital de Minas Gerais. Tem mais curiosidades com o professor de história da arte, iconografia e simbologia, Alex Bohrer, autor de livros que retratam a cidade mineira, como "Ouro Preto: um novo olhar". Além de lugares já conhecidos, o programa traz novos atrativos, como uma mina que fica no quintal de uma casa, com mais de 500 metros de extensão e que há poucos anos abriu as portas à visitação.





4 pilares do programa

Minas Gerais preza pelos ricas manifestações artísticas como o Congado (foto: Samuel Guimarães/Divulgação)





O programa 'Rotas da Liberdade' se apoia em quatro pilares para contar o que Minas tem melhor: primeiro o seu povo; segundo, suas belezas naturais e históricas; terceiro, sua rica gastronomia e por fim, sua cultura diversa. "Já fui para o Norte, Sul, Centro-Oeste e Zona da Mata de Minas e o sentimento é o mesmo: quanto menor a cidade, as matérias ficam mais bonitas. As pessoas estão colocando muito amor em receber as pessoas que elas querem que estejam lá. Este é um projeto com meu olhar simples, sou muito curioso e gosto de conversar. Nessas pequenas rotas, as Rotas da Liberdade que deram o nome ao programa, quero mostrar que o turismo de bate-volta, aquele que pode ser feito em um fim de semana, onde o visitante desss lugarejos poderá encontrar o que há de melhor em Minas e do seu povo', diz Samuel

























3 perguntas para Samuel Guimarães:

Apresentador Samuel Guimarães visitou mais de 40 destinos em Minas Gerais para contar boas histórias no programa que estreia nesta quinta (8/9) (foto: Samuel Guimarães/Divulgação)









Em suas andanças pelo interior de Minas, como tem visto a retomada do Turismo?





"Veja o turismo voltando ao interior de Minas. Em vários lugares que visitamos, vi o amor das pessoas em receber e festejar o retorno do turismo. É muito importante que os visitantes voltem a frequentar os lugares e gerar renda para as pessoas que lá vivem. As pessoas querem que tudo volte à normalidade. Vi todo mundo animado. No meio da peleja, vi gente pintando a pousada, uma artesã mostrando um tapete de crochê por que quer ensinar o ofício às crianças da creche. Então, o turismo está muito vivo dentro da proposta da educação. Fiqque admirado em ver, em cidadezinhas pequenas, que as pessoas estão empenhadas em transferir o conhecimento daquilo que aprenderam com seus antepassados. É muito lindo"





O programa vai falar do turismo de experiência?





"Vamos sim, principalmente da rica culinária mineira. Em alguns episódios já gravados, mostramos uma senhorinha ensinando uma receita de bolo de fubá delicioso muito fácil de fazer. Vou gravar com um senhorzinho lá do Vale de Jequitinhonha que ensina como fazer rapadura que faz toda semana. Na quarta-feira, ele moe a cana com os filhos e quinta ele faz os tachos de rapadura. Lá, ele ensina aos visitantes como é feito todo o processo e conta um pouco da história de vida dele, que nem pensa em parar de trabalhar com seus mais de 80 anos."









O que teremos de diferencial nos episódios da Rota da liberdade?









"O programa começa mostrando as curiosidades de Ouro preto, depois, partimos para Catas Altas e Santa Bárbara e Brumal. Em seguida, vamos relatar nossas andanças por Paracatu, cidade que foi cortada pela BR 040 a pedido de um político amigo de JK e exibiremos a dança da carategem ( ou caretada) , que veio do Nordeste e é dançada marcante nos quilombos dessa cidade mineira. No 4º episódio, visitamos o Circuito das Grutas, onde em Cordisburgo falamos dos filhos ilustres da cidade - o escritor Guimarães Rosa e a cantora Clara Nunes. No Centro-Oeste de Minas mostraremos o colorido do congado em Dores do Indaiá e Luz. Tem o pão de queijo gigante de Areado, um distrito de Patos de Minas. Os esportes radicais em São José da Lapa. Mas, o melhor vamos exibir em 6 de outubro: gravamos, com exclusividade, como anda a reforma do icônico barco a vapor Benjamim Guimarães, que voltará, em breve, a navegar nas águas do Rio São Francisco, em Pirapora. Gravei ele todinho por dentro e posso dizer que o vapor está lindo e, assim que o casco for restaurado, ele voltará para o 'Velho Chico'. Falta muito pouco pra ficar pronto."









Serviço:

Rotas da Liberdade - apresentação Samuel Guimarães

Todas as quintas, às 20h, pela Rede Minas

Total de 13 episódios com 30 min de duração

Estreia: Nesta quinta-feira, 08/09, às 20h