Um das melhores vilas turísticas do mundo, em MG, tem atrativo para o Natal

Capela onde será exposto o presépio tradicionalmente construído pelos moradores (foto: Simone Neves/Arquivo pessoal) São Bartolomeu, aquele distrito pertinho de Belo Horizonte que concorreu a melhor vila turística do mundo, tem um atrativo a mais para as festas de fim de ano. Se não bastasse todo o charme que garantiu o local como um dos três melhores do Brasil, o vilarejo começou nesta terça-feira (14/12) a receber a visitação para a exposição de presépio feitos por moradores. Trata-se da exposição “Eu sou a luz do Mundo”, dentro da Capela de São Francisco de Paula, localizada em dos pontos altos do distrito de Ouro Preto, de onde pode se avistar o Rio das Velhas e o casario do século 18. A exposição ficará até o dia 6 de janeiro.

“Neste ano, a senhora Doca desenhou a capela que será feita em um bordado, a Ângela levou um pequeno presépio com peças de pano e as crianças fizeram os animais com argila”, lista a contribuição de cada um, com a intimidade pecualiar do distrito que alia simplicidade e charme do turismo rural e religioso.

Cada morador ajuda como pode na construção do presépio: peças artesanais feitas de madeira, argila, tintas naturais, bordados e tecidos compõem o símbolo natalino (foto: Simone Neves/Arquivo pessoal)

O que vale é a comunhão

A moradora conta que os preparativos da comunidade iniciam em outubro, quando cada um escolhe o que vai fazer para compor o cenário natalino. A partir daí, as pessoas procuram materiais retirados da própria natureza - como as folhas de cedro que, neste ano, viraram um tapete colorido com tintas naturais.

“A experiência é tão prazerosa para a comunidade que já é esperado o mês de outubro para começarmos a pensar no tema do ano, mas até durante a montagem do presépio chegam peças que não estavam inicialmente programadas nas reuniões”.

A comunidade aguarda o mês de outubro, data do início dos preparativos: na foto, o presépio exposto em 2020 (foto: Simone Neves/Arquivo pessoal)

A iniciativa do presépio foi do artista Gelcio Fortes, conhecido como Gê, que apresentou a ideia e motivou a comunidade. Os 730 moradores da vila, por sua vez, abraçaram a ideia e são homenageados todos os anos. “Este ano a homenageada é a Dona Ninha Martins” afirma o artista.

Neste ano, Gê Fortes vai contribuir com um painel pintado em tecido americano que recebeu o nome de Natividade. “É uma pintura cheia de detalhes e ao mesmo expressa a simplicidade. Foi inspirada nos pintores do barroco mineiro e na paisagem da região que tem muita rosas e antúrios”.

'Melhor vila do mundo'

Em setembro, a população de São Bartolomeu viveu a expectativa de ganhar o selo "Melhores Vilas Turísticas do Mundo", promovido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência das Nações Unidas. O vilarejo que fica a menos de 100 km de BH foi um dos três destinos brasileiros selecionados pelo Ministério do Turismo (MTur) para concorrer ao reconhecimento mundial.

Além do charme peculiar, São Bartolomeu preparou atrativos especiais para a época natalina (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O selo não veio, mas o orgulho de figurar entre os principais do país continuou intacto. “Ficar entre as três localidades brasileiras é uma grande vitória”, disse à época o presidente da Associação Comunitária de Desenvolvimento Social de São Bartolomeu, Sérgio Murilo de Oliveira.

Quem resolver visitar a vila, vai conseguir admirar um estandarte com o nome de todas as famílias do distrito - feito especialmente para esta época natalina.