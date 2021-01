Paraíso de cores pode ser visto na Costa do Descobrimento sem aglomeração

A chamada Costa do Descobrimento exibe impressionante beleza do mar, rodeada de falésias, mangues, restingas e áreas de mata atlântica (foto: Leandro Couri/em/d.a press)



(Texto e fotos)





Porto Seguro (BA) – Quando os primeiros colonizadores portugueses se aproximaram da costa brasileira e gritaram “terra à vista”, haviam chegado, sem saber, a um dos locais mais bonitos do país, o litoral sul da Bahia. A região tem natureza paradisíaca e eclética, cercada por falésias, mangues, restingas, mata atlântica e um mar azul sem igual. Na retomada do turismo, em meio a protocolos para evitar a disseminação do novo coronavírus, seja nos aeroportos, seja nos atrativos deste verão, é nas praias dessa área privilegiada que se pode curtir, em família ou numa incursão intimista, muito espaço de natureza exuberante sem aglomeração.

Opções para todos os gostos e orçamentos dão um toque democrático à viagem e, acreditem, é possível variar tudo: preços, locais, atrações turísticas e horários para o lazer. Quem quer curtir o dia tem à sua escolha caminhadas pelas praias repletas de falésias e muitos encontros com rios, que colorem as águas mornas da região, onde está a cidade de Porto Seguro com seus belos distritos: Trancoso, Arraial D'Ajuda e Caraíva.

Além da natureza paradisíaca, outro atrativo da região é a gastronomia baiana, apresentada em várias versões (foto: Leandro Couri/em/d.a press)

A chamada Costa do Descobrimento também abarca, entre a Costa das Baleias e a Costa do Cacau, os municípios de Santa Cruz Cabrália e Belmonte. Qualquer que seja o lugar, o turista pode se deliciar com a culinária baiana e testar a variada rede hoteleira.

Para quem gosta de caminhar sem aglomeração, o passeio pela praia entre Trancoso e Arraial D'Ajuda, mesmo em alta temporada, é destino seguro e com belezas sem igual. As cores das argilas que formam as falésias vão se alterando com o caminhar da luz do sol, o que proporciona um espetáculo diário. Passeando pela Praia do Espelho, já próximo à velha Caraíva, um lugarejo charmoso onde não há carros e o chão é todo de areia de praia, o encontro do rio com o mar tinge com várias cores essa parte da costa baiana.

O artesanato, rica porção da cultura local, mostra profunda influência da arte indígena ancestral de Porto Seguro e entorno (foto: Leandro Couri/em/d.a press)

No artesanato local, a influência indígena ancestral, que remete a pelo menos 14 tribos locais, enriquece a cultura. Apesar de, atualmente, haver a miscigenação até mesmo entre os índios, desde a chegada das caravelas portuguesas, houve o registro das seguintes etnias: atikum, kaimbé, kantaruré, kiriri, pankaru, pankararé, pataxó, pataxó hã-hã-hãe, pay- ayá, truká, tumbalalá, tupinambá, tuxá e xukuru-kariri.

A artesã pataxó Márcia Alves conta que toda a família produz e depende da arte para o seu sustento. “Durante mais de seis meses, por causa da pandemia, quase não teve turista e foi muito difícil, pois a maioria de nós depende do turismo”, explica.





Esportes A Costa do Descobrimento, que fez parte da Capitania de Porto Seguro, tem grande diversidade de paisagens com praias propícias para a prática de esportes náuticos, rios caudalosos e de água limpa, restingas e manguezais preservados. Trata-se do segundo destino turístico da Bahia e do maior parque hoteleiro do estado.

A região abriga o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, com 22.500 hectares e 110 quilômetros de perímetro, no município de Porto Seguro. A melhor forma de chegar a esse patrimônio natural é seguir pela BR-101, que liga Vitória (ES) a Salvador, distante 14 quilômetros do acesso principal do parque. Ele está aberto à visitação com o consentimento dos índios pataxós que habitam a região.





Adaptação Em tempos de pandemia, a personalização e os protocolos de atendimento têm sido uma das características de todos os estabelecimentos hoteleiros. No Vilage ClubMed de Trancoso, um dos muitos espalhados pelos quatro continentes, não é diferente. Refeições ficam protegidas, acessos são sinalizados com totens, as empresas disponibilizam álcool em gel e dão o suporte para a segurança dos hóspedes.

A convite do ClubMed em Trancoso, grupo que está completando 70 anos no negócio do entretenimento, conferimos o que o resort na Bahia tem de melhor: conforto, qualidade no atendimento, segurança em tempos de pandemia do novo coronavírus e, sem dúvida, uma vista apaixonante das falésias da Praia de Taípe. Na pandemia, assim como todos os setores que foram pegos de surpresa e tiveram que se adaptar, o grupo investiu US$ 180 milhões para manter seus 85 vilages espalhados pelo mundo. No Brasil, quarto maior mercado de turismo do mundo, são três empreendimentos do ClubMed.